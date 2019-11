La conmovedora campaña de hinchas de Gimnasia contra el machismo y la homofobia

Cambiar los paradigmas de los cánticos en la cancha y generar conciencia sobre los rasgos xenófobos, machistas y homofóbicos son los objetivos de un video que elaboró el Área de Género de Gimnasia y Esgrima La Plata. Bajo el título “Yo no quiero cantar eso”, el vídeo se volvió rápidamente viral desde su lanzamiento el 25 de noviembre, día de “la no violencia contra la mujer”, y en consecuencia fue declarado de interés por el Concejo Deliberante de la ciudad.

No obstante ello no recibió difusión oficial por parte del club ya que el Área de Género, según contaron sus propias integrantes no forma parte institucionalmente. “Nosotras no somos un espacio institucionalmente constituido, sino que hoy tenemos el mismo carácter que una agrupación. Nuestro objetivo es constituirnos como una subcomisión para tener el apoyo y ser parte institucional del club”, le dijo a BigBang una de las integrantes del área, Jéssica Noguera.

Consultada sobre los motivos detrás de la iniciativa, explicó que una de las claves fue que las mujeres son uno de los focos de la violencia en los cánticos. “Nos sentíamos una parte agredida de lo que es “la fiesta” éramos el blanco de toda la violencia. Nos pareció un buen momento el marco del 25 de noviembre para cuestionarnos esto. Las mujeres habitamos los espacios, la cancha, jugamos al fútbol pero somos blanco de todas las violencias que ahí se ejercen”, agregó Noguera.

A lo largo de un minuto el vídeo remarcan la violencia en tres de las principales canciones de la hinchada de Gimnasia. "Está re golpeada, la puta del pincha está como loca, no entiende nada, está re quebrada”; “Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, eso no es un arquero es una puta de cabaret”; “Los del Pincha son todos putos”, son los temas que se cantan en el video en donde se muestran cifras de femicidios, de trata de personas y de violencia contra miembros del colectivo LGBT.

Ante la repercusión que tuvo el video, el concejal de Unidad Ciudadana, Gastón Castagneto, presentó un proyecto que fue aprobado para declarar de interés general la labor de esa área en la “búsqueda de prevención, concientización y difusión de las problemáticas de género en el ámbito institucional”.

No obstante ello las integrantes del área de Género todavía esperan que la comisión actual, que se mantendrá en el cargo hasta fin del torneo luego de que se cancelaron las elecciones, las convoque para poder ser una subcomisión oficial dentro del club.