A Eliana Guercio la culparon por la derrota de la Argentina y explotó: "Por qué no te vas a la con…"

La derrota por 3 a 0 de la Selección Argentina ante Croacia desnudó viejas y nuevas internas en el grupo que dirige el cuestionado y sumamente criticado Jorge Sampaoli. Esta nueva caída de la albiceleste provocó el fastidio y la bronca de millones de hinchas que no tardaron en pedir la cabeza del técnico y de todos los jugadores que viajaron a Rusia para representar estos colores.

El error de Caballero despertó las críticas de los internautas.

Entre otros, el más criticado de la jornada fue Wilfredo Caballero, ya que la Argentina controlaba las acciones de juego hasta que un grosero error del arquero argentino le permitió a Croacia ponerse en ventaja. Cabe recordar que el portero del Chelsea ocupa el lugar de Sergio Romero en el once titular, quien tuvo que ser operado días antes del inicio del Mundial.

Por esta razón, fueron muchos los internautas que decidieron descargar su bronca con Eliana Guercio, mujer de Romero, quien se mostró enojada en un primer momento con la salida del ex Racing de la lista de 23 para jugar la Copa del Mundo. "Felicitaciones Eliana Guercio tus deseos se hicieron realidad", escribió irónicamente una usuaria de Twitter.

La contundente respuesta de Guercio.

Esto, claro está, despertó la furia de Guercio, quien no dudó en salir sin filtro a insultar a la internauta. "Por qué no te vas a la con… de tu mamá, volvés a nacer y avísale al partero que no te saque cuando estés hecha y no antes, así no salís tan pelotuda. Perdón al resto que tiene que leerme, pero es muy HDP", escribió la ex modelo en su cuenta de Twitter.

A pesar de esta reacción, la usuaria redobló la apuesta y le respondió: "Qué grande le queda ser la señora de Romero, mi mamá, quien murió hace dos años, le manda mucha luz a usted y sus criaturas. Penoso que una madre tenga deseos de ese estilo. Si juzga a los demás por acá no espere que el resto no lo haga con usted. #ParaEsoSeHizoElTwitter HILACHA".

La respuesta de la usuaria que hizo enojar a Guercio.

Hace exactamente un mes, a partir de algunos mensajes en las redes sociales, la ex vedette aseguraba que la recuperación de su marido tardaría solo dos semanas, pero que existían algunos "intereses particulares" que lo dejaron finalmente afuera del Mundial.

Si bien no reveló ningún detalle, Guercio aseguró: "La lesión se produjo durante el partido contra España. Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y, con una rodilla que no tiene nada roto, la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la Selección para algunos".

El flojo nivel de Caballero hace extrañar a Romero en el arco.

Y agregó: "Los ineptos dudan y las consecuencias lamentablemente las pagan los expertos que se los tienen que fumar. Las dudas provocan fallos, la seguridad experiencia. Y los cobardes, ineptos, dubitativos (¿se referirá a Sampaoli o a su cuerpo técnico?) provocan expertos experimentados lesionados". ¿Se lo extraña a Romero o es el turno de Franco Armani?