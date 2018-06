A Maradona le bajó la presión, pero ya salió del hospital y está viajando rumbo a Moscú

El ex campeón del mundo tuvo que ser trasladado en ambulancia después del gol de Marcos Rojo. Las primeras versiones señalan que le bajó la presión al festejar con euforia el gol de la victoria.

El ex campeón del mundo y ex técnico de la selección argentina, Diego Armando Maradona, tuvo que ser trasladado en ambulancia después del gol que convirtió Marcos Rojo y que no solamente le dio la victoria al combinado nacional contra Nigeria, sino que además le otorgó la clasificación al equipo de Jorge Sampaoli a los octavos de final. Las primeras versiones señalan que le bajó la presión al celebrar.

Durante todo el encuentro a Maradona se lo vio bastante exaltado y eufórico, lo que generó varias reacciones por su estado en las redes sociales. Y en un video se observa su estado luego del triunfo e inclusive las imágenes de él durante todo el partido fueron furor por sus bailes y divertidas reacciones. Sin ir más lejos, el gol de la victoria se lo dedicó a la hinchada nigeriana con un polémico gesto.

Lo cierto es que El Diez tuvo que ser atendido en el estadio producto de una descompensación que sufrió durante los últimos minutos del encuentro. Pese a esto, Patricia Villegas -presidenta de teleSUR- informó a través de su cuenta de Twiter que al ex capitán de la Selección Argentina ya le dieron el alta y que ya tomó el vuelo que lo llevará de vuelta a Moscú.