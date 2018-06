¿A quién le creemos, al gato Aquiles o al brujo mendocino? Las predicciones para el partido de la Selección

No sabemos si creerle al gato o al mendocino pero todo suma para aguantar las horas que faltan para ver si la selección le gana a Nigeria o no.

Es gato y está sordo pero dicen que es el sucesor del pulpo Paul en el Mundial de Rusia. Aquiles, el vidente estrella reveló que la Selección de Nigeria se impondrá ante Argentina. Hasta ahora, el felino, que habita en el museo del Hermitage de San Petersburgo, acertó todos sus pronósticos.

Incluso Aquiles vaticinó el ganador del partido inaugural de la Copa Mundial que disputaron Rusia y Arabia Saudita, y que se saldó con victoria del equipo eslavo (5-0).

El video lo dice todo. El felino fue colocado en la mesa en la que había dos comederos con idéntica cantidad de comida. Pese a que olfateó en dirección al que representaba a la Selección nacional, luego de unos minutos se desplazó hacia el bowl de Nigeria. Quizás el gatito sólo tenía hambre, pero bueno... Por más que evitemos pensar que tiene razón, Aquiles no erró ningún resultado hasta el momento.

Como si fuera poco, anticipó que Rusia le ganaría a Arabia Saudita, predijo la victoria de Irán contra Marruecos y el triunfo de Brasil contra Costa Rica.

Pero el vidente que genera esperanza de goles argentinos es el mendocino Sebastián Mario. No está claro si tiene algún poder sobrenatural o sólo tiene mucha esperanza como hincha. Se sabe poco sobre él. En sus redes hay algunas fotos en las que aparece sólo su cara. Y como datos personales compartió que es hincha de River y fan de Bon Jovi. Nada revelador...

Sebastián, el vidente mendocino.

Su pronóstico se hizo viral en Facebook. Según afirma, hace dos meses dejó su análisis en un grupo cerrado. Ahora, comenzó a compartir sus pronósticos de nuevo. Sin embargo, hay quienes lo acusan de haber editado la publicación tras el segundo partido. "En el Mundial empezaremos con el pie izquierdo, muchos problemas que llevarán a estar a punto de quedar eliminados en primera ronda. Calculo un empate con Islandia y una derrota con Croacia para empezar", dice la publicación que tiene como fecha el 3 de abril.

El brujo de las redes agrega un posible "despertar mágico con Nigeria que nos depositaría en octavos" y un pase a cuartos "por goleada". "Llegamos a semis como súper candidatos, ya que las grandes potencias serán eliminadas".

Como si fuera poco, ahora suma consejos y espera que su mensaje llegue a la concentración de la selección: "El día 15 de julio a eso de las 12 y media del medio día, cuando estemos promediando la mitad del primer tiempo de la final del mundial. Señor Armani, en el penal por favor quédese parado porque la pelota va al medio", sumó. ¿Creer o reventar?

EL BRUJO MANUEL ¿VIAJÓ O NO?

"Estoy en condición de ir al Mundial. Yo atiendo gente acá todos los días y ellos me necesitan", fueron las palabras que dijo el Brujo Manuel hace cuarenta días. Aseguró que no iría en ninguna circunstancia pero en las últimas horas surgió el rumor que estaba viajando a Rusia. Pese a que no se conoce su paradero, los fanáticos lo esperan con ansiedad.

El Brujo Manuel.



"El brujo tiene que venir porque están pasando un montón de cosas que no cuadran. Capaz que viene y nos trae un poquitito de suerte, que es lo que estamos necesitando", dijo un argentino en un móvil y el sentimiento es compartido por el resto de los fanáticos.

No fue confirmado si fue o no a Rusia. Todo indicaría que no pero por cábala algunos prefieren creer lo que sea con tal de mantener el sueño de llegar a tener la ansiada copa.

Desde allegados de la AFA sostienen que en caso de que haya viajado no tiene ID registrado como para ingresar a los estadios. Pero otros dicen que no hace falta que está en el estadio, sino que con su presencia y energía colabora para que los deportistas den lo mejor de ellos mismos.