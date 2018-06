¿Abrió el paraguas? Qué respondió Messi cuando le preguntaron si este era su último Mundial

A días del comienzo del Mundial de Rusia, Lionel Messi ofreció una entrevista íntima y profunda con el diario catalán Sport donde analizó la competencia y su propia carrera.

Messi dejó dudas sobre su continuidad en la Selección después del Mundial.

Así, el astro señaló que su decisión de continuar jugando para la Selección dependerá en gran parte de los resultados finales de la competencia. "El hecho de pasar por tres finales sin ganar nos hizo pasar por momentos complicados con la prensa y con la gente de Argentina por las diferencias de ver lo que supone llegar a una final. No es fácil y hay que valorarlas. Es cierto que lo importante es ganarlas, pero llegar allí no es fácil", subrayó.

Messi reveló además que las selecciones a las que más les teme son "Brasil, España, Alemania, Francia y Bélgica, de la que por ahí no se la nombra tanto y tiene jugadores muy buenos y la experiencia del Mundial anterior".

Sus problemas con el fisco

El capitán de la Selección además confesó que vivió un momento complicado de la mano de sus problemas con el fisco español. "No llegué a la depresión pero fue duro. Me sentí muy atacado y tuve la suerte de tener el respaldo de mi gente, del Barcelona de Cataluña y eso me hacía estar un poco más tranquilo".

Messi, feliz de regreso en Barcelona la semana pasada.

En ese sentido, Messi aseguró que la prensa madrileña tenía "la orden" de atacarlo. "Yo sabía que era así e incluso sabiéndolo me molestaba y me dolía. Fue un proceso complicado porque se dijeron muchas cosas fuera de lugar. Pero me respaldé en mi familia, en mi mujer, en mis hijos. Siempre me aislé de todo estando y disfrutando con ellos".