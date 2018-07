Amenaza de bomba en el colegio donde van los hijos de Mauro Zárate

El colegio en donde asisten los hijos del fútbolista Mauro Zárate, el Marín de Nordelta, recibió una amenaza de bomba dirigida directamente a ellos. La salida de Zárate de Vélez para firmar con Boca Juniors despertó la furia de los hinchas del Fortín, que expresaron su desacuerdo en redes sociales, como también lo hicieron las autoridades del club. Pero nadie se imaginaba semejante disparate.

Así lo pudo saber Big Bang de fuentes oficiales. En estos momentos, las autoridades de la institución se encuentran en pleno proceso de evacuación de las instalaciones. Los chicos que cuentan con autorización de sus padres para retirarse antes ya lo están haciendo, mientras que los otros esperan que los retiren.

"No pensé que iba a llegar tan lejos. Es difícil, más que nada por mi mujer, mi familia, que no tiene nada que ver en esto. Cada uno sabe lo que hace. Tomé esta decisión y a los únicos que les debo una disculpa es a los hinchas de Vélez. Nunca pensé que iba a jugar en otro club en la Argentina", expresó en declaraciones al canal TyC cuando fue consultado al respecto. El futbolista quedó ayer en el centro de la polémica cuando se supo que no renovaría su vínculo con Vélez para jugar en en club de la ribera. La situación sumó aún más chispazos después de que su hermano y ex representantes Rolando "Roly" Zárate sostuvo que "lo traicionó".

El hermano de Mauro y su representante, el ex delantero Rolando, lo trato de traidor.

Las críticas no tardaron en llegar. Los hinchas furiosos por la decisión de Zárate, que hasta una semana atrás sostenía que la única camiseta de un club argentino que utilizaría sería la de el Fortín, llenaron las redes sociales de mensajes de odio y descontento por el pase. "Acepto mi error. Decidí ir por este camino y defraudar a la gente de Vélez que tanto cariño me dio. Jugar en Boca es un desafío deportivo. Si era por lo económico me quedaba tirado en la playa de Dubai", dijo el delantero.

"Fueron muchas noches sin dormir. Estoy tratando de pasar este duro momento porque siento que falte a mí palabra. Duele porque pensé que nunca iba a jugar en otro club en Argentina y sé que los defraudé. Será esperar a que pase todo. Tranquilizar a mi mujer y a mis hijos", agregó el delantero. Al primero que le llega el llamado es del presidente Daniel Angelici al Roly (Zarate). Él le dice que la prioridad la tiene Vélez y que no iba a ser parte de esto. Que hable directamente conmigo y después me ocupé yo", explicó sobre el inicio de la conversación con la dirigencia de Boca.