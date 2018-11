Boca pidió que le den por ganada la Copa y la Conmebol decidió que el partido suspendido se juegue en otro país

El presidente de Boca, Daniel Angelici, presentó en la sede de la Conmebol, en Paraguay, un documento de 26 páginas en donde solicitó que se de por suspendida la final y se le otorgue la Copa Libertadores al club xeneixe como consecuencia de las falencias en el operativo de seguridad en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores.

El comunicado de la Conmebol.

Además el organismo que regula el fútbol sudamericano determinó que dicho partido no se juegue en la Argentina y se especula con que se jugaría en Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, el principal que tiene dicho país.

“No están dadas las condiciones para que se lleve adelante el partido en Argentina”, manifestó en conferencia de prensa el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, después de la primera reunión que mantuvo con Angelici y con el madamas de River, Rodolfo D’Onofrio.

“Boca va a agotar todas las instancias que tenga administrativas y después en el TAS. No nos adelantemos. No voy a opinar por qué no tenemos la cabeza para jugar la final hoy en día”, manifestó Angelici al salir de la sede de la Conmebol.

"Si el tribunal de la Conmebol se apega al derecho, hay elementos suficientes para descalificar a River. Aspiro a que el tribunal nos de respuesta con fundamentos, no aceptamos jugar ningún partido hasta que el tribunal se expida, creemos que tenemos antecedentes para darnos la razón", manifestó Angelici. "Espero que el tribunal actúe libremente, que analice todas las pruebas que presentamos, todos los antecedentes. Si esto no prospera, iremos al tribunal de apelaciones de la Conmebol. Vamos a agotar todas las vías administrativas. Y si tenemos que ir al TAS, iremos", avisó el titular de Boca.

Angelici viajó a Luque por pedido del presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, donde reafirmó el pedido de puntos y sanciones a River. "Soy el presidente del club y no el dueño, tengo la obligación legal de hacer la petición, que el club es merecedor de la Copa y espero que el tribunal actúe libre", manifestó Angelici, quien el sábado firmó una nota para disputar la final con público, pero horas después cambió su postura de forma abrupta.