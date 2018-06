Cinco cábalas históricas de la Selección para "inspirarse" antes del partido contra Nigeria

Mientras el martes clave en el que Argentina enfrentará a Nigeria está cada vez más cerca, varios ya comienzan a echar mano de todas las cábalas posibles. Aquí, aprovechamos para repasar algunos recursos históricos de la Selección para atraer a la suerte.

El llamado de último momento

Carlos Salvador Bilardo fue probablemente el director técnico más cabulero que pasó por la Selección argentina. Entre su lista de cábalas, quizás una de las que más sobresale es la pantomima que el equipo encaraba en el vestuario después de la sesión de fisioterapia previa al partido durante el Mundial de México '86.

BIlardo es, sin dudas, el rey de las cábalas.

José "Tata" Brown había atendido una llamada en el teléfono público de los camarines antes de la victoria frente a Corea del Sur. De ahí en adelante, el director técnico arreglaba para que alguien llamara y Brown atendiera antes de cada cotejo. "A veces estábamos listos para entrar a la cancha y el teléfono no sonaba. Entonces Bilardo decía 'Bueno, dale, vamos a hacer ésto', hasta que al fin sonaba y yo corría a atender", recordó luego el "Tata".

La urgencia de "Goyco"

Antes de los penales que definieron el partido de cuartos de final del Mundial de Italia '90 donde Argentina enfrentó a Yugoslavia, Sergio Goycochea no se aguantó y tomó una decisión apresurada que se terminaría convirtiendo en cábala.

"Goyco" hizo de la cancha su baño.

"Había tomado mucho líquido y, a diferencia de los jugadores de campo, no lo perdí porque no corrí", relataría tiempo después. "Acumulé mucho y me vinieron ganas de orinar. Como no podía ir al vestuario, le pedí a mis compañeros que me cubran y oriné en el campo de juego. Ya contra Italia, por cábala, lo provoqué de nuevo. Y salió bien". Desgraciadamente, la costumbre no funcionó en la final: Alemania salio campeón con un penal convertido por Andreas Brehme.

Un paseo programado

Cuando dirigió a la Selección en Sudáfrica 2010, Diego Maradona salía a la cancha un par de horas antes de cada partido para caminar. Siempre debía dar varios giros al círculo central y, después, dialogar -siempre en el mismo orden-, con los periodistas Fernando Niembro y Sebastián Vignolo, y con Sergio Goycochea que cubría el certamen para la TV Pública.

Maradona encaraba una serie de rituales en el Mundial 2010.

Finalmente, cerraba el ritual saludando a alguno de sus familiares presente en la platea: Dalma o Gianinna, su nieto Benjamín o Verónica Ojeda, quien era su pareja en aquel entonces.

Filas y "saltitos"

No sólo Diego tenía cábalas en aquel Mundial: varios de sus jugadores también sumaban sus propios hábitos en la previa de cada partido buscando llamar a la suerte.

Mascherano entraba primero a la cancha en Sudáfrica y Heinze último.

Así, Maximiliano Rodríguez, Javier Mascherano y Gabriel Heinze se persignaban, mientras que Gonzalo Higuaín entraba a la cancha dando tres pequeños saltos con el pie derecho antes de apoyar el izquierdo. Y en el ingreso al campo de juego, Mascherano tenía que ir primero en la fila y Heinze último.

Adiós al afeitado

"Si me saco la barba, me matan", supo declarar Lionel Messi mientras jugaba la Copa América Centenario en el 2016. El astro encaró aquel campeonato abandonando el afeitado y sus dichos parecieron sugerir que era más que un look.

Messi adoptó la barba en la Copa América Centenario y no la soltó.

De hecho, algunos de sus compañeros se sumaron a la costumbre y adoptaron también la barba. "Ya no tengo edad para sumarme", supo afirmar Gerardo Martino, director técnico de la Selección en aquel entonces. ¿Habría salido campeón Argentina si el "Tata" también dejaba crecer su vello facial? Nunca lo sabremos.