¿Circo o realidad? El "Chino" Maidana quiere volver y desafía a una nueva pelea a Mayweather

Marcos René “El Chino” Maidana quiere volver al boxeo después de dos años de inactividad. Visiblemente excedido de peso y en el medio de uno de los primeros entrenamientos para su vuelta el pugilista retó al norteamericano Floyd Mayweather Jr a un nuevo enfrentamiento que, de ser aceptado, sería el tercero entre ambos.

El argentino se había retirado del boxeo profesional luego de una carrera en donde se lo destacó como ágil noqueador. característica por la que fue reconocido por la prensa especializada. Desde que colgó los guantes comenzó a entrenar a su hermano, Fabián, que este sábado peleará contra el venezolano Jair Parra.

"En la primera te gané, en la segunda te volé un diente... ¡falta la tercera!", sostiene el pugilista en el vídeo que se volvió viral mediante su cuenta de promoción de peleas en donde se lo ve haciendo “guantines” en un entrenamiento. Incluso también desafió a varios de los principales boxeadores de la categoría a que se preparen para su regreso. “Amir Khan, Canelo Álvarez, Manny Pacquiao... acá estoy", afirmó.

Una de las últimas peleas del Chino contra el norteamericano.

Maidana, ex campeón superligero y welter de la AMB, explicó en recientes declaraciones a la prensa que cuando quiso volver al boxeo sintió que su "fuego interior" se había apagado, que ya no era lo mismo. "Intenté pero no sentí las mismas ganas. Ahora soy promotor, organizo peleas y listo", añadió.

Para su regreso, “El Chino” tendrá que someterse a un fuerte entrenamiento para reacondicionar su físico, que se encuentra lejos de sus mejores épocas.