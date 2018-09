Con Messi ausente, Luka Modric fue elegido como jugador del año en la gala The Best de la FIFA

Después de ser elegido como el mejor jugador del Mundial de Rusia -en el cual la selección croata se convirtió en subcampeona- y el futbolista del año de la UEFA, Luka Modric fue elegido jugador del año en la gala The Best de la FIFA.

Modric fue el mejor del año para la FIFA.

El croata, mediocampista del Real Madrid, superó así al jugador del Liverpool y de la selección de Egipto Mohamed Salah (que sí se llevó el premio Puskás al mejor gol del año) y a Cristiano Ronaldo, quien había ganado las dos ediciones anteriores y esta vez no asistió a la ceremonia de entrega, celebrada en el Royal Festival Hall de Londres. Tampoco estuvo presente Lionel Messi.

"Es un gran honor y un sentimiento precioso estar aquí con este trofeo. Quiero felicitar a Mohamed y Cristiano por su gran temporada", expresó Modric en su discurso de agradecimiento. "Este trofeo no es solo mío: es de todos mis compañeros del Real Madrid y Croacia y de todos los entrenadores con los que he jugado. También es para mi familia. Sin ellos no sería el jugador ni la persona que soy".

La brasileña Marta fue elegida como la mejor jugadora femenina.

En la fiesta también se llevaron reconocimientos el director técnico de la selección de Francia, Didier Deschamps (elegido como mejor entrenador), y la brasileña Marta, que se llevó el premio a mejor jugadora femenina por sexta vez. La hinchada de Perú, mientras tanto, fue galardonada con el Premio a la Afición.