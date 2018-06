Cuál fue la reacción de Enzo Pérez por su convocatoria de emergencia a la Selección

"No era lo más deseado entrar por la lesión de un compañero, pero bueno, se dio de esta manera. Ahora me toca disfrutar". Con esas palabras, Enzo Pérez celebró su convocatoria de urgencia a la Selección, en reemplazo del lesionado Manuel Lanzini.

Pérez aseguró que dará "lo mejor".

"Sé que corro desde atrás, los chicos me llevan mucho tiempo de ventaja, pero daré lo mejor donde me toque", agregó el mediocampista de River antes de abordar el avión que lo llevaría a Rusia a jugar su segundo Mundial.

Pérez señaló que a pesar de estar en receso luego de la finalización de la Superliga, volvió a los entrenamientos esta semana de la mano de un plan del preparador físico del club millonario. "Así que estoy contento porque no llego sin nada de entrenamiento", remarcó.

"No tenía nada asegurado"

La convocatoria del mediocampista tiene que ver, sin duda, con su buen papel en el partido que Argentina jugó contra Ecuador en las eliminatorias.

Sin embargo, Pérez es consciente del bajo nivel que tuvo en River durante los últimos seis meses. "No voy a inventar algo y decir que tengo que estar. Cuando terminó el partido de Ecuador, dije que no tenía nada asegurado", expresó. "Me tocó quedarme afuera, estuve triste, no voy a mentir. Lo más triste fue ver la cara de tristeza de mis hijos y su llanto. Pero hoy con la noticia mi señora los despertó y vinieron a abrazarme".