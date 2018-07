De Madrid a Turín: Cristiano Ronaldo protagoniza el pase del año

A cambio de nada más y nada menos que 100 millones de euros, Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid y se sumó al plantel de Juventus en el que es, sin duda y hasta ahora, el pase futbolístico del año.

La estrella portuguesa firmó un contrato para jugar por las próximas cuatro temporadas en el club italiano, que también acordó pagar 12 millones de euros en concepto de "derechos de formación y mecanismos de solidaridad de la FIFA" al Sporting de Lisboa y el Manchester United.

Un récord difícil de igualar

En el Real Madrid, Ronaldo dejó una impresionante marca de 450 goles en 438 partidos que lo colocó en la cima de la tabla de goleadores del equipo y sumó cuatro Balones de Oro para su repisa personal.

Gracias a sus tantos, el club consiguió dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundialitos, para un total de 16 títulos.

"Creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan", escribió Cristiano en una carta de despedida dedicada a los hinchas del Real Madrid. "He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo".

Mientras tanto, en un comunicado oficial, el club expresó su "agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial".