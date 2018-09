Del Potro alcanzó de nuevo las semis del US Open: las claves del partidazo que se viene

Juan Martín Del Potro venció a John Isner, actual número 11 en el ranking ATP, y superó los cuartos de final del US Open 2018. El número 3° del Mundo no la tuvo fácil: los 2,08m de altura del estadounidense sumados a su potente saque, uno de los más rápidos del circuito, complicaron en varias ocasiones al tandilense, quien no bajó los brazos y se impuso por 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4) y 6-2.

De esta manera, el tenista argentino amplió el historial frente al gigante de Greensboro a 8 victorias y 4 derrotas, y enfrentará al español Rafael Nafal –actual número 1 del Mundo-.

La Torre de Tandil se ilusiona con acercarse al puesto número 2 del ATP, cuyo dueño es un tal Roger Federer. El suizo cayó ante John Millman, un australiano ubicado en el puesto 55 del ranking, y le dio la posibilidad al argentino de ubicarse a 120 puntos de distancia.

Vale destacar que Federer, que no gana el US Open desde hace diez años, llegó con 7080 puntos, lejos de los 10040 de Nadal y por delante de los 5500 de Del Potro. Sin embargo, debido a la derrota el mejor tenista de la historia descenderá a los 6900 a partir del lunes.

En ese contexto, Delpo ya sabe que no perderá puntos por vencer a Isner, ya que en la pasada edición le había ganado a Federer en cuartos de final y había alcanzado las semifinales, donde perdió con Nadal. Por repetir la performance, Delpo se aseguró los 5500 puntos que posee.

Pero si Del Potro logra coronarse como campeón del torneo, su puntaje subiría a 6780 y le pisaría los talones a Federer. Pero el argentino no deberá bajar los brazos, ya que Novak Djokovic (6°) está al acecho y podría arrebatarle el tercer lugar si logra el título.

En el torneo que se está realizando en Nueva York, el ex número 1° acumula 360 puntos y deberá jugar ante Millman, quien viene de dejar sin torneo a Roger. De vencer, Djokovic podría jugar en semifinales con el japonés Kei Nishikori (19°) o el croata Marin Cilic (7°).

Del Potro podría chocar una vez más contra Nadal en semifinales.

Y luego, disputará una hipotética final contra Del Potro (3°) o Nadal (1°). Si ganara el título, el serbio desplazaría al tandilense: 6445 puntos contra los 5980 de un posible Delpo finalista. “Muy feliz por retornar a semifinales en mi torneo favorito, en un lugar especial para mí”, afirmó el tandilense, luego de calificar como “épico” el encuentro que disputó ante Isner.