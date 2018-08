El bicampeón argentino no pudo con el Barcelona de Lionel Messi y fue goleado por 3 a 0

Boca jugó contra el equipo culé en el Camp Nou y no pudo frenar su juego. Perdió por goleada y ya piensa en Estudiantes por la Superliga.

En medio de un amistoso en plena temporada, el Barcelona de Lionel Messi se impuso con categoría ante Boca y se quedó con el Trofeo Joan Gamper. El equipo argentino –si bien mostró su mejor cara durante los primeros 45 minutos- no pudo superar el amplio dominio del conjunto local y cayó derrotado por 3 a 0 con los tantos de Malcom, Lionel Messi y Rafinha.

Intercambio de camisetas entre el presidente del Barcelona, Bartomeu, y el presidente de Boca, Angelici,

Si bien el dominio total del encuentro fue para el dueño de casa, el primer acercamiento del partido estuvo en los pies de Edwin Cardona, quien tocó para la subida de Lucas Olaza por la izquierda y centró de primera forzando la rápida respuesta de la defensa culé.

Tan solo un minuto después, el equipo español respondió con un remate de Lionel Messi que se fue muy desviado. La idea del líder de la Superliga esa clara, cortar los avances del mejor jugador del mundo con faltas. ¿Los encargados de esta tarea? Nahitan Nández y Pablo Pérez.

Mientras tanto, Boca siempre esperó paciente y trata de salir jugar a la contra, mientras que el Barcelona exhibió el libreto que tiene acostumbrados a todos: manejo de pelota y precisión como estandarte. Fue así que después de algunas buenas intervenciones de Andrada, llegó el primero del partido en los pies del brasileño Malcom, una de las incorporaciones del Barça.

A los 17 minutos, Malcom encaró a Buffarini y sacó el zurdazo rasante que, sumado a una floja respuesta del ex arquero de Lanús, se convirtió en el primero de la tarde. ¿Boca? Pudo haber llegado al empate con dos pelotas detenidas, pero ambas terminaron sin peligro.

A los 32 minutos llegó la gran polémica del encuentro. Luego de un centro de Olaza, la pelota le quedó a Villa, quien remató de frente al arco y el disparo dio en el codo de Umtiti. Los jugadores de Boca pidieron penal, pero para el juez fue nada.

Tan solo seis minutos después, La Pulga agarró la pelota y comenzó a encarar jugadores xeneizes y tras hacer una "pared" con Buffarini, al que le rebotó la pelota y le quedó servida al capitán de la Selección Argentina, definió por encima de Andrada y puso el 2 a 0.

La última del primer tiempo la tuvo Boca: Villa recuperó la pelota, corrió con espacio y definió en el mano a mano, pero su remate pegó en el palo. El rebote le quedó a Nández, quien definió al medio del arco sin arquero y Umtiti sacó el remate del uruguayo en la línea.

Durante el segundo tiempo, Mauro Zárate tuvo una ocasión soñada: enfrentó mano a mano a Marc-André ter Stegen, pero el ex Vélez tiró una innecesaria bicicleta y perdió el duelo. De ahí en más, fue todo del conjunto culé, que llegó al tercero en los pies de Rafinha.

El encuentro de Guillermo Barros Schelotto y Lionel Messi.

El brasileño hizo una pared con Luis Suárez, le tiró un sombrero Andrada y definió con el arco vacío. De esta manera, el Barcelona se quedó con el trofeo a pesar de que los hinchas que viajaron para ver al equipo cantaban minutos antes del inicio: “Me parece que el Barsa no sale campeón, me parece que el Barsa no sale campeón... sale Boca, sale Boca, sí señor".