El cierre pop de Rusia 2018 con Nicky Jam, Will Smith y Ronaldinho con tambores

Con la actuación de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi recreando Live It Up, la canción oficial del Mundial de Rusia, la ceremonia de cierre del certamen llenó de color y fiesta el estadio Luzhniki en la previa del partido de Francia y Croacia. El ex jugador brasileño Ronaldinho también tuvo su momento tocando percusión.



"Es una de las actuaciones más importantes de mi vida. Will es un icono. Quiero que la gente disfrute y que al final digan que Nicky ofreció un buen espectáculo y representó bien a los latinos", señaló Nicky Jam en la conferencia de prensa previa.