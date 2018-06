El curioso motivo por el que Messi se sacó una foto con una cabra en la tapa de una revista

Una revista norteamericana, Paper, generó una polémica al afirmar que el capitán de la selección argentina Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Para hacerlo utilizaron una peculiar forma. Las primeras cuatro letras de la frase "Greatest Of All Times" conforman la sigla "goat", que quiere decir "cabra" en inglés. Como consecuencia, los editores pusieron una cabra debajo de él.

El periodista después explica las razones por las cuales lo consideró por encima de Diego Maradona. "Aunque los críticos le han cuestionado la corona, es difícil superar su lista de logros. Hasta la fecha, Messi ha levantado 32 títulos con el Barça - incluidas 9 Ligas y 4 Champions League. Con la selección Argentina ganó la medalla olímpica en Pekín 2008 y el Mundial sub 20. A nivel individual cinco Balones de oro, cinco Botas de Oro y el Guinness World Record por lograr la mayor cantidad de goles oficiales en un año natural. Es también el máximo goleador histórico de La Liga y una lista sinfín de récords que no caben en ésta página y que no cesa de ampliar", afirmó.

La portada de la revista Paper en donde comparan a Messi con una cabra.

¿Lionel Messi y Tom Hanks puede tener algo en común? La respuesta es sí: un apodo cabra. Ese mismo fue el que tuvo uno de los últimos personajes más recordados del actor, Victor "The Goat" Navorski en la comedia "La Terminal" co protagonizada por Catherine Zeta Jones.

En La Terminal Tom Hanks interpreta a un albañil de un país que formaba parte de la Union Sovietica, Krakozhia, que se queda varado en el aeropuerto internacional de New York, John F. Kennedy, debido a que los Estados Unidos no podían reconocer al país de origen como consecuencia de un golpe de Estado que se desarrolló mientras Navorski arribaba a suelo norteamericano. Su personaje se ganó el apodo al lograr que otro personaje de europa oriental pueda pasar medicamentos para su padre al decirle a las autoridades que eran para una cabra.

Sin embargo, la sigla comenzó a ser utilizada en la década de los 70 con otro deportista de excepción: nada menos que el boxeador Muhammad Alí, campeón de todos los pesos y extraordinario estilista.