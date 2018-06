El dedo en alto, playback y un tema prohibido: el ¿polémico? paso de Robbie Williams por Rusia

El cantante británico, vestido con un particular traje de animal print de color rojo, cantó algunos de sus grandes éxitos en el Estadio Luzhniki de Moscú, pero no pudo evitar la polémica.

Poco antes del comienzo del partido que terminó en la goleada de Rusia sobre Arabia Saudita, se llevó a cabo la breve pero entretenida apertura del Mundial que tuvo como figura principal al cantante británico Robbie Williams, quien a su vez protagonizó algunos momentos divertidos y otros muy polémicos, como el gesto obsceno que hizo con su mano izquierda ante las cámaras.

La ceremonia se realizó en el Estadio Luzhniki de Moscú ante más de 80 mil personas y contó con la presencia, además de Williams, de la soprano rusa Aida Garifullina su compatriota, el arpista Alexander Boldachev. Fue Garifullina, quien revolucionó las redes sociales al dejar en evidencia que hubo playback, al menos, durante parte del show.

Robbie Williams y Aida Garifullina durante el show.

Varios internautas compartieron la secuencia de la soprano, de muy bella e imponente voz, dejando el micrófono de lado para bajar las escaleras cuando interpretaba junto a Robbie Williams su exitoso tema "Angels". Durante el video se puede ver como Garifullina baja las escaleras sin entonar la melodía mientras se escucha su voz por los parlantes.

¿Hubo playback?

Al mismo tiempo, el cantante británico fue el gran protagonista de la apertura. A los 44 años abrió con su famoso tema Let Me Entertain You, pero casi al final de su actuación perdió el control y frente a las cámaras hizo el típico gesto de “fuck you” con una de sus manos.

Fueron muchos los que tomaron el singular gesto como una burla hacia la competición o una particular crítica al presidente ruso, Vladimir Putin, por su política contra la homosexualidad. Vale destacar que en el año 2013, el Parlamento ruso aprobó una ley que castiga con multas y penas de cárcel a la publicidad “homosexual” dirigida a menores.

Lo cierto es que Williams –vestido con un traje animal print de color rojo y negro- fue defendido por sus fanáticos, quienes aseguraron que el gesto no tenía nada de obsceno y que solo se trató de “un recurso más” para animar el show.

El "fuck you" de Robbie Williams.

Para colmo, a la muy comentada decisión de la FIFA de elegir al artista británico para cantar en la inauguración, se le sumó que hasta el último momento Williams jugó con la posibilidad de cantar su controvertido single Party Like a Russian, con el que ridiculiza al mismo Putin, frente a los más de 80 mil espectadores, en su mayoría rusos. Pese a esto, decidió no incluirlo en el set-list.

En 2016, el cantante presentó su tema: Party like a Russian (Festejando como un ruso), cuya letra sobre la forma de vivir de un oligarca ruso contiene referencias directas a Vladimir Putin y varios estereotipos de la cultura rusa. Por aquel entonces, varios medios de Rusia pronosticaban que el artista no volvería a pisar un escenario en Rusia, algo que al final no ocurrió.