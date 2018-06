El desahogo de Willy Caballero y la bronca por las “faltas de respeto” que recibió

Después de la agónica victoria ante Nigeria, que le valió a la Selección el pase a octavos de final, Wilfredo “Willy” Caballero hizo catarsis en las redes sociales. Reconoció sus errores ante Croacia, pero cuestionó a quienes lo criticaron. “Recibí muchas faltas de respeto, malos deseos y amenazas hacia mi familia”, denunció.

Willy Caballero habló del partido ante Croacia.

El descargo de Willy Caballero tras el partido ante Nigeria

-“Ya más tranquilo. Después de un resultado tan positivo y la clasificación, lo mío pasa a ser una anécdota; una desgracia, un fallo, un error, como quieran llamarlo”.

-“Hay un montón de cosas que acepto, porque fue una equivocación futbolística. Pero recibí muchas faltas de respeto, malos deseos y amenazas hacia mí y mi familia. Esas actitudes feas no me ayudaron”.

-“Me quedo con mucha gente que me apoyó, me acompañó y sufrió mi situación. Les doy gracias a todos los que estuvieron; los cercanos y los lejanos. Los que se atrevieron a escribirme y a todos los que me apoyaron de una u otra manera”.

El descargo que posteó el arquero en Instagram.

Por último, el arquero remató: “Una vez más, acepto mi error; pero nunca tuve el deseo de que mi familia pase días tan desagradables”.