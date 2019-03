El dolor de Messi: "Mi hijo de seis años siempre me pregunta por qué me matan en la Argentina"

Lionel Messi habló sobre las críticas que recibe por su rendimiento en la Selección Argentina. El mejor futbolista del mundo reconoció que le duelen las críticas y que a veces no las entiende. “Me tira seguir volviendo. Yo quiero ganar algo con la Selección", dijo en una sustanciosa entrevista en el programa radial Club Octubre.

Messi aclaró que no contó con el apoyo de sus amigos y familiares cuando decidió volver a la selección. “Tuve mucha gente en contra que me decía que estaba loco, que para qué, que no volviera: mis amigos, mi familia”, dijo y reveló lo que su hijo mayor ,Thiago, le preguntó.

“Mi hijo de 6 años que ya entiende me pregunta: ¿por qué te matan en Argentina? ¿Por qué no te quieren en la Selección? ¿Por qué no te quieren ahí? Y yo le digo que bueno, que no son todos, que hay mucha gente que me quiere... Es difícil. Da bronca que le mientan a la gente, que inventen con tanta tranquilidad, que tiren una bomba y listo, que explote. Pero yo no tengo que demostrar nada a nadie. No tenemos que estar todo el tiempo vendiendo humo, no voy a andar diciendo que amo a la Selección. No soy así, que digan lo que quieran”.

El "club de amigos"

Dicen que pongo a mis amigos y si la Selección fuera un club de amigos el Kun, por ejemplo, jugaría todos los partidos y la mayoría fue suplente. Yo no me meto.

El maltrato a la Selección y la prensa

Se dijeron muchas mentiras, muchos inventos. Es algo que se hizo costumbre. Me da bronca porque la gente cree lo que se dice, por eso creo que la gente me tenía que escuchar a mí. No me gusta que se mienta. Pero se hizo costumbre, darme cuando voy a la Selección, darme cuando no voy... Costó volver a hablar porque el golpe en el Mundial fue muy duro. Sólo pensé en encerrarme, en hacer el duelo solo, con mi familia. Intenté aislarme de todo, alejarme un poquito de la Selección, dejar pasar el tiempo y enfriarme. Esta generación fue maltratada 10 años. Vivimos cosas anormales, que se digan tantas barbaridades, tantas mentiras, declaró.

La frustración de Rusia 2018

Fue uno de los peores golpes que me tocó vivir en la Selección. Se dio mal desde el principio, el no ganar el primer partido, errar el penal yo, eso hizo que fuéramos a remolque en los siguientes partidos. El segundo venías llevándola, jugando parejo con Croacia y con el gol nos desordenamos y el resultado no daba para ser así. El principio fue complicado. Nos terminamos clasificando con mucha suerte a lo último. Después Francia enseguida nos hizo el 2-2, no nos dio tiempo a nada y otra vez volver a empezar y volver de atrás. Del principio venía mala, no fue lo que nosotros queríamos y esperábamos. Antes de la clasificación también nos costó, llegamos a los empujones, fue complicado

durante todo el Mundial y antes también.