El ex preparador físico de Maradona dijo que "hizo bien en drogarse" y Liberman lo cruzó en Twitter

El periodista Martín Liberman y el ex preparador físico de Diego Maradona Fernando Signorini, se cruzaron duramente en Twitter a raíz de las declaraciones de este último en un documental de National Geographic sobre la figura del astro.

Maradona trabajó junto a Signorini incluso después de finalizada su carrera como futbolista.

"Él solo no podía. La muchedumbre exigía más, los dirigentes exigían más, los medios de difusión exigían más, todo el mundo le exigía. Debe ser que la droga te da esa cosa que a vos te falta para poder representar el rol en esta nueva versión del circo romano que es la sociedad de hoy. Es pura hipocresía. Hasta bien hizo Diego en drogarse. Porque si no lo hubiera hecho, seguramente no hubiera podido, de ninguna manera, llegar a donde llegó", expresó Signorini en el filme.

SIGNORINI: "CREO QUE BIEN HIZO DIEGO EN DROGARSE"



"Si no lo hubiera hecho, seguramente no habría podido llegar adonde llegó", expresó el expreparador físico de Maradona. @natgeo_la pic.twitter.com/GWZwIJemmw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 28 de mayo de 2018

"Apología"

Y compartiendo en Twitter el fragmento donde el preparador físico encara las polémicas declaraciones, Liberman señaló que tales palabras configuraban "apología de la droga".

Descontextualizar...Apología del "Niembrismo"? Título literal, dentro de un contexto y entrevista editada. Si Diego no se hubiese drogado, quizás hubiese tomado una peor elección (que drogarse). La droga es una enfermedad, mata, es a la humanidad lo que usted es al periodismo. https://t.co/YQ5WapvCUj — Fernando Signorini (@signoriniok) 28 de mayo de 2018

Sin embargo, Signorini no se quedó callado y salió a responderle al periodista. "Descontextualizar, ¿apología del 'niembrismo'? Título literal, dentro de un contexto y entrevista editada. Si Diego no se hubiese drogado, quizás hubiese tomado una peor elección (que drogarse). La droga es una enfermedad, mata, es a la humanidad lo que usted es al periodismo", señaló.

Me quede pensando.... los peores momentos de Salud de Maradona coinciden con usted como su preparador físico (?).... pura coincidencia!!!....usted es a la preparación física.... ( complételo como me guste) https://t.co/vJ9jGR5Zra — Martin Liberman (@libermanmartin) 28 de mayo de 2018

Liberman recargó y volvió a atacar asegurando que "los peores momentos de salud de Maradona" coincidían con su trabajo junto a Signorini. "¡Pura coincidencia!", ironizó.