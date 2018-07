El feroz descargo de Fantino contra la Selección y el palazo para Agüero: "Sos un camarillero"

"Tenemos un impresentable como técnico, un berreta. Aunque no sé cómo dirige. Todavía no pudo dirigir, cedió el mando. No dirigió en el Mundial. Vos exportás marca país y no podes putear a los rivales, acelerando, nervioso... berreta", comenzó Alejandro Fantino su monólogo al inicio de su programa Animales Sueltos.

Primero le dedicó tiempo a cuestionar el desempeño a Sampaoli y luego le pidió a la AFA que no le rescinda contrato, sino que lo exijan más como técnico. "No lo pueden echar, tiene que armar el equipo él y si nos cuesta ir a Qatar, que nos cueste ir a Qatar. Es momento que lo dejen dirigir y ver si está a la altura".

También habló sobre la dirigencia: "Pensé, como futbolero, que la gente de Cambiemos venía a cambiar el fútbol. Pensé que el Tano Angelici y el Gobierno de Mauricio Macri iba a intentar un cambio, esa es mi profunda desilusión", siguió Fantino, y sumó: "Lo que puedo hablar es anecdótico, qué voy a hablar de Mascherano, de Agüero, de Tagliafico...".

Como si fuera poco, el conductor también habló sobre el Kun Agüero. "Lamento decirlo pero no hay que citarlo más porque demuestra ser un camarillero. ¿Qué confianza te deja Agüero que cuando el cuerpo está caliente sale a instagramear? Todos tomaron la bomba que le tiró a Sampaoli y así resta.... Me la sigue camarilleando por su Instagram. Le agradeció hasta al que inflaba las gomas del micro y no le agradeció a quién tenía que agradecerle, el que lo bancó cuando se lesionó por irse a ver a Maluma". Mirá el video completo.