El secreto detrás del llamativo silencio de Messi: ¿por qué no habla de su futuro en la Selección?

Mientras los medios españoles se deshacen en elogios y críticas para la “exigente” hinchada argentina, Lionel Messi permanece recluido en su mansión de Barcelona. Sólo habla con sus amigos más íntimos y analiza, todavía, cuál será su futuro en la Selección luego de la eliminación del Mundial de Rusia.

Messi todavía no definió su situación en la Selección.

“Es hora de alentar desde afuera. Ojalá que en el futuro, estos chicos puedan lograr algo”. Esas fueron las palabras con las que Javier Mascherano, quien ya había anticipado su paso al costado minutos después de que finalizara el partido contra Francia, oficializó su renuncia a la Selección luego de 15 años.

Fue el primero de los jugadores en formalizar su salida del conjunto local. A diferencia de lo que sucedió en junio de 2016 cuando, tras la derrota ante Chile por la final de la Copa América Centenario casi todo el plantel -incluso el propio capitán- renunció, permanece en silencio.

Mascherano, luego de 15 años, anunció de modo formal su renuncia.

Según consigna la prensa española, la reclusión de Messi no es casual. El recuerdo de su renuncia a la Selección sigue latente y, según consignan desde Barcelona, no quiere volver a dar un paso en falso: anunciar una salida y luego dar marcha atrás.

"Renunciar a la Selección fue una decisión que tomé en caliente. Quería estar otra vez, pero me daba vergüenza decirlo".

“Pensándolo mucho en el vestuario, creo que ya está. Para mí, la Selección ya se terminó. La peleé mucho, lo intenté: son cuatro finales y no pude ganarlas. Hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno, pero es evidente que no es para mí”, fueron sus palabras de despedida.

Pero las dudas lo invadieron de inmediato. “Fue una decisión que tomé en caliente y con mucho dolor por todo lo que habíamos pasado. Quería estar otra vez, pero me daba vergüenza decirlo. Estaba arrepentido y quería volver. El Patón (Bauza) y mis compañeros me hicieron todo más fácil para que volviera”, reconoció tiempo después.

El "Kun" Agüero tampoco definió si continuará o no en la Selección.

Hoy, la situación es otra. La próxima Copa lo encontrará con 34 años, la misma edad con la que se retiró Mascherano. Messi sabe que dar un segundo anuncio en caliente sería renunciar de modo definitivo a su último Mundial y despedirse de su exitosa carrera futbolística con un gran desafío pendiente: traer a su país la Copa del Mundo.