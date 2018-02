Estalló el "Kun" Agüero: lo gastaron, se enojó y casi se agarra a las piñas con un hincha

Sergio “Kun” Agüero casi termina a las piñas con un grupo de hinchas del Wigan Athletic de Inglaterra, equipo con el que perdió su club, el Manchester City, por la FA Cup inglesa. Los fanáticos ingresaron al campo de juego para celebrar y el jugador de la Selección Argentina lanzó algunos manotazos, aunque la situación no pasó a mayores.

Todo quedó registrado en imágenes de la BBC que se viralizaron rápidamente. Allí se observa la celebración de los hinchas del Wigan, y el malestar del “Kun” Agüero no tardó en quedar expresado. Las imágenes de la televisión también demostraron que se lanzaron objetos de todo tipo en el campo de juego.

El DT del Manchester City, Pep Guardiola, sostuvo que no vio la situación en la que quedó envuelto Agüero, aunque remarcó: “Es más seguro cuando los aficionados no están ahí, pero a veces puede pasar”. Sin embargo, Guardiola también protagonizó un cruce con el DT del Wigan, Paul Cook, tras la expulsión de un jugador. En las imágenes más que calientes se observa que apenas por unos segundos no llegaron a los golpes.