"Falsa cuestión de vida o muerte": el horror de los medios internacionales por el fallido partido

"Quizá por fin se acepte, se confirme: la Argentina es un país dañado". Con esa dura sentencia, Martín Caparrós reflexionó en el New York Times sobre la suspensión del partido entre River y Boca.

Para Caparrós, los incidentes son índice de un "país dañado".

Para el periodista y escritor, "el fútbol argentino es un desastre hace ya mucho tiempo" y "sus instituciones son un chiste, mafias lo dominan, negocios sucios lo manejan, la inepcia cubre todo: no son capaces, siquiera, de montar un partido".

"Sería bueno encontrar una manera de disfrutar del fútbol sin convertirlo en esa falsa cuestión de vida o muerte; hay muchas cosas por las que vale la pena pelear en serio, y el fútbol no es una de ellas. Pero no las encontramos porque no queremos buscarlas. Seguir así, “dando la vida por los colores”, nos permite creer que somos originales, diferentes, más intensos, más vivos. No que, en lugar de dedicar los esfuerzos importantes a las cosas importantes, los desperdiciamos en estas tonterías", agregó.

Los diarios del mundo

"El 'superclásico' por la Copa Libertadores ha empezado con una violencia que se esperaba, pero no tan pronto ni así", señaló por su parte el diario El Mundo de España. "Se esperaba que los choques comenzaran después del encuentro, cuando las hinchadas se encontraran en el Obelisco".

"El desastroso comportamiento de una parte del público y del operativo de seguridad, a pesar de que contaba con 2.000 policías -ninguno de los cuales cubría el ingreso de los jugadores de Boca-, frustró lo que parecía la última reivindicación del fútbol argentino", opinó por su parte El País.

Mientras tanto, el diario inglés The Guardian describió que la noticia de la suspensión fue tomada con "relativa calma" por los hinchas de River aunque "el daño al espectáculo y a la reputación del fútbol argentino ya estaba hecho".

El periodista no vidente Mani Djazmi fue empujado al piso por una avalancha.

"River-Boca: la final de la vergüenza", tituló el diario deportivo español Marca en su edición de papel del día de hoy, mientras que el periodista no vidente Mani Djazmi, quien cubría el partido para el servicio radial de la BBC inglesa pasó un mal momento cuando cayó al suelo por culpa de una avalancha en el ingreso al Monumental.