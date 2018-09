Fantino disparó contra los jugadores de Boca y avisó: "Me voy a meter en la política del club"

La derrota en el Superclásico sumada a la reciente eliminación en la Copa Argentina ante Gimnasia, pusieron en la cuerda floja como técnico de Boca a Guillermo Barros Schelotto. Este último jueves, en Córdoba, el conjunto xeneize demostró una de sus peores facetas, sin entrega ni alma, y cayó derrotado por la mínima ante los dirigidos por Pedro Troglio.

Una vez más, como se hizo habitual en este último tiempo, Alejandro Fantino cargó con furia contra los jugadores, apoyó al “mellizo” y hasta reveló que está dispuesto a meterse en la política del club de la Ribera. “Hoy empiezo a laburar para meterme en la política de Boca. Voy a hablar con alguna lista y hoy me meto a laburar en la política de Boca”, avisó.

Los jugadores de Boca, tras la derrota ante Gimnasia.

En medio de su habitual editorial por radio La Red, el conductor se preguntó hasta cuándo el hincha de Boca se va a “sentir derrotado” por la actualidad de su equipo. "Una cosa es jugar mal y otra cosa es no poner huevos como no están poniendo ahora”, disparó.

Y agregó: "Puedo soportar que un jugador de Boca juegue para el orto, pero que no corra, que no marque con la cabeza o que no tengan ataques cardíacos por llevar las pulsaciones a 190 y después con el desfibrilador le salvamos la vida en el vestuario, eso no te lo soporto".

Fantino apuntó contra todo el mundo Boca y apoyó a Guillermo.

En este marco, el conductor de Animales Sueltos fue muy duro con los “referentes” que tiene Boca en la actualidad y los nombró a todos empezando por Mauro Zárate. "Esto no es Vélez, Zárate, esto es Boca. Carlitos, no se vuelve caminando. Benedetto, rompete todo jugando de nueve en Boca y si no estabas bien no juegues y sé responsable y pensá en la Copa Libertadores”, pidió.

Y siguió: “Pavón, si vos no desbordás y soy Buffarini y veo que Pavón no desborda a nadie, ¿a quién voy a desbordar yo? Lo dijo Benedetto 'no estuvimos a la altura del partido' no me lo digas porque me rompe las pelotas Benedetto, no me digas que no estuviste a la altura del partido, ponete a la altura del partido y jugá como tenés que jugar, vos y tus compañeros".

Por último, Fantino aseguró que de esta situación se sale “con huevo, garra y corazón” y le dejó un mensaje a Daniel Angelici: “Soy socio y tengo antigüedad, quiero laburar en la policita de Boca. Capaz se necesite un tipo como yo, que está un poquito loco, y que la va a decir algunas cosas que otros no se animan a decirles a los jugadores”.

Los hermanos Schelotto en el ojo de la tormenta.

Y cerró: “Yo no quiero ser presidente, quiero estar en la comisión de asuntos internacionales de lo que se les cante las pelotas. Bancarme que vengan los de River a gastarme….Guillermo (Schelotto) con todo. No te apoyes más en los chupa culo y alcahuete que tenés a tu alrededor”.