Inglaterra se confió, sufrió y le ganó a Túnez en la última del partido

Si bien Mundial de Rusia sigue dando sorpresas y, claro está, algunos dolores de cabeza para los que intentaron jugarle a lo seguro en el prode, Inglaterra y Túnez fueron la excepción. Cerrando la primera fecha del grupo G, la renovada selección de Gareth Southgate ganó con lo justo gracias a un gol de Harry Kane sobre la hora. Con este resultado, los ingleses igualan en puntos a Bélgica.

El 9 inglés intratable frente al arco.

Inglaterra arrancó el encuentro con el pie derecho: primero lo tuvo Jesse Lingard a los dos minutos, después de un error de la defensa africana en el área, pero su remate fue contenido por el arquero Mouez Hassen. Tan solo un minuto después, Lingard tiró un centro para Raheem Sterling, pero el hombre del Manchester City de flojo partido no pudo transformar la situación en gol.

Primer gol de Kane

Pero el primer gol no iba a tardar en llegar. Luego de un tiro de esquina, John Stones cabeceó la pelota e hizo lucir a Hassen, pero Harry Kane agarró el rebote y empujó la pelota para el 1-0 tras la pasividad de una muy amateur defensa del seleccionado de Túnez. A su vez, en esa misma jugada, el arquero y tuvo que dejarle su lugar a Farouk Ben Mustapha.

Gol de Túnez de penal

Si bien Túnez no atacó en casi todo el partido, el equipo de Southgate en su exceso de confianza le iba a regalar de cierta manera el gol del empate. A los 32 minutos, Kyle Walker le dio un codazo a Be Youssef y el árbitro colombiano Wilmar Roldán no dudó en pitar penal. El encargado del remate fue Ferjani Sassi, quien no falló y lo cambió por gol estampando el 1-1.

Segundo gol de Kane

El segundo tiempo comenzó con una Inglaterra acelerada, jugando como si al encuentro le restarán tan solo segundos para el final y no todo un tiempo de 45 minutos. Y si bien contó con algunas situaciones de peligro, la falta de puntería provocó que recién el gol de la victoria para el equipo europeo llegue a los 90 minutos, gracias a un certero cabezazo de Kane.