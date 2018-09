Insultos y golpes: acusaron a "Gonzalito" de ser hincha de River durante el Superclásico

El ex CQC tuvo que abandonar el lugar cuando los ánimos comenzaron a caldearse y su hijo comenzó a llorar: "Nunca me pasó una cosa así”, dijo.

Luego de la victoria por 2 a 0 en el Superclásico, River no solo dejó a la vista de todos las falencias defensivas de Boca, sino que además desnudó los conflictos internos que existen entre los jugadores. El claro ejemplo de esto fue la discusión entre Mauro Zárate y Edwin Cardona, que siguió en el vestuario y que se trasladó a una de las plateas de la mítica Bombonera.

Durante la transmisión, las cámaras tomaron a un grupo numeroso de hinchas discutiendo aparentemente porque algunos decidieron abandonar su lugar antes de que finalizara el duelo que por entonces ya estaba sentenciado. Pero, al parecer, el inicio de los reclamos y la bronca fue otro, y tuvo como protagonista a Gonzalo Rodríguez, el ex integrante de CQC.

Un simpatizante del Xeneize lo insultó y lo acusó, en plena platea media, de ser hincha de River. Y, como era lógico, el notero reaccionó, se paró de su asiento e increpó a la persona que lo tildó de alentar por el equipo que dirigen Marcelo Gallardo. A raíz de la discusión, varias personas que se encontraban en esa zona saltaron a bancar a Gonzalito y confrontaron a quien lo insultó.

Gonzalito fue increpado por un hincha de Boca.

Con los ánimos caldeados, los hinchas de Boca no tardaron en elevar la voz, insultarse, empujarse y tirar algún que otro manotazo que no llegó a destino. Consultado por el hecho que le tocó vivir, El panelista de "Todas las tardes", el ciclo que se emite por El Nueve, le restó dramatismo a la situación y aseguró que se retiró del lugar rápidamente cuando su hijo comenzó a llorar.

Fuerte cruce de hinchas de Boca durante el partido.

"¡No pasó nada! Estaba con mi hijo y alguien empezó a insultarme. Le dije que se tranquilizara porque estaba con mi hijo y simplemente estábamos viendo el partido. Todos salieron a apoyarme, mi hijo comenzó a llorar y nos fuimos", comentó en diálogo con Primicias Ya.

Y sentenció: "Lo que se ve en el video es gente de Boca increpando a esta persona después de desubicarse. Yo ya no estaba en ese lugar. Lo último que quería era que mi hijo viviera una situación de violencia. He cubierto miles de partidos y nunca me pasó una cosa así”.