La despiadada crítica de un ex campeón del mundo a Messi: “Le debería dar vergüenza”

Sigue la lluvia de críticas por el flojo desempeño de la Selección en el Mundial de Rusia. Ahora, se sumaron las del ex campeón del mundo francés Emmanuel Laurent "Manu" Petit. “Fue vergonzoso verlos, ver a Messi caminando con la cabeza a gacha. Debería darle vergüenza”, disparó sin piedad.

La desolación de Messi durante el partido ante Croacia.

“No siento pena por él. Cuando las cosas no van bien, siempre está caído en el campo; no muestra reacción alguna. No es un líder. No es Cristiano Ronaldo en ese sentido. Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero necesita mostrar otra mentalidad”, sumó.

"Cuando las cosas no van bien, Messi desaparece del campo. Deja de correr, camina; no le preocupa la pelota".

La reacción del capitán argentino frente a las adversidades en los partidos es el foco de la crítica de Petit: “¡Necesita despertarse! Cuando las cosas van bien con el Barcelona es un jugador excelente. Sin embargo, ya lo vimos en la Champions, cuando las cosas no van bien; desaparece en el campo. Ya no está. Deja de correr. Camina. No le preocupa la pelota”.

Emmanuel Laurent "Manu" Petit fue lapidario con la Selección.

También hubo cuestionamiento para todo el plantel: “El lenguaje corporal del equipo era muy pobre. No tenían confianza en el equipo, ni confianza en ellos mismos. Sería una pena que lograran clasificarse, porque contra Islandia estuvieron terribles. Sin inspiración”.

El francés también cuestionó a Sampaoli: "Se equivocó en todo".

Por último, Petit también “atendió” a Jorge Sampaoli: “Cometió muchos errores desde que empezó el Mundial. Desde el momento de elegir el equipo, hasta los cambios. Se equivocó en todo”.