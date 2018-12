La furia del Inter con Wanda Nara por la millonaria renovación de Icardi: "Es pochoclera"

“La interna con Wanda Nara es letal”. Así describen los medios italianos el presente que vive Mauro Icardi en el Inter. Y es que, mientras su mujer y representante niega haber iniciado una negociación para la millonaria negociación de su marido, el CEO del club, Beppe Marotta salió al cruce y atacó con todo a la argentina.

Wanda Nara es la representante de Mauro Icardi desde su casamiento.

“Estamos muy lejos o, mejor dicho, no estamos tan cerca como decíamos. La oferta del Inter no existe, tengo que sentarme y hablar. Todavía no lo he hecho. Icardi es un jugador que no puede ser discutido. Debe renovar y punto. Me hace reír cuando escucho que no tiene mercado. Creo que el Inter puede pagar la renovación”, disparó la también panelista del ciclo italiano Tiki Taka.

Las declaraciones enardecieron a los directivos del club, quienes aseguraron que ya existieron reuniones y se formalizó una millonaria propuesta para la renovación del contrato del capitán. “Hubo una reunión con una oferta. Hay roles y formas de enfoque inadecuados. Cualquier sociedad de fútbol las pide. Estamos disponibles para la reunión. Hablamos del capitán y, por supuesto, merece respeto. Creo que es una voluntad mutua la renovación. Ya estoy acostumbrado a este tipo de situaciones”, precisó Marotta.

Icardi quiere renovar, pero pone sus condiciones.

En efecto, desde el club aseguran que ofrecieron un incremento de más de seis millones de euros y que fue rechazado por Wanda. Además, desmintieron que el club haya intentado vender a Icardi a la Juventus el verano pasado, tal como aseguró Nara. “Son declaraciones folclóricas, una película pochoclera. Puedo decir con seguridad que Icardi nunca irá a la Juventus. (Wanda) rechazó una primera oferta, queremos renovar y adaptamos el contrato, pero no hablamos en las redes sociales, ni en la televisión: lo hacemos en los lugares adecuados”.

“Por nuestra parte hay coherencia. Estamos muy contentos con Icardi. Él asume sus responsabilidades y no le teme a nada. La última propuesta la hicimos hace dos meses y no fue aceptada, pero queremos continuar con la negociación. No significa que no podamos seguir adelante”, auguró.

Por último, volvió a repudiar en la exposición y el juego mediático al que apela Wanda para condicionar la negociación: “Se necesita privacidad en estas situaciones. Se necesita hablar en los lugares correctos. Un pequeño silencio ciertamente nos haría bien a todos”.