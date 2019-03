La obsesión de siempre: Boca va por un lugar en la fase de grupos de la Libertadores 2020

La espina está ahí. Ese tercer gol, el del Pity Martínez con el arco vacío en el Santiago Bernabéu, no será fácil de olvidar para los hinchas de Boca. Sólo una nueva Copa ayudará a superar la crisis. Por eso Boca, que está jugando la Libertadores 2019, quiere asegurarse ya un lugar en la de 2020. Esta noche, en La Bombonera, el conjunto xeneize se juega una oportunidad única para entrar directamente a la fase de grupos. Enfrente no tendrá un equipo fácil: lo espera el Banfield de Hernán Crespo.



El equipo de Gustavo Alfaro está teniendo un buen rendimiento desde su llegada: está invicto desde hace ya 5 partidos incluyendo los de esta edición de la Copa Libertadores 2019 y espera poder mantenerlo para así llegar al objetivo principal que le queda. Banfield no está teniendo una buena actuación: viene de dos derrotas y un empate y aspira a dar el batacazo.

Campo de juego: La Bombonera.

Arbitro del partido: Pablo Echeverría.

Horario del partido: 21:10

Canal de transmisión: Fox Sports Premium.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Andrada; Buffarini-López-Izquierdoz-Mas; Pavón-Marcone-

Campuzano;Zarate- Tevez-Abila.

Técnico: Gustavo Alfaro.

Banfield: Cambases; Gómez-Civelli-Rodríguez-Bravo; Payero-Cecchini-Datolo;Alvarez-Carranza-Urzi

Técnico: Hernán Crespo.