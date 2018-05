La otra Selección: los 11 descartados de Sampaoli que la podrían romper en Rusia

Ante el anuncio de los 23 convocados por Jorge Sampaoli, te damos nuestro "once" entre los que se quedaron afuera. ¿Vos a quién pondrías?

El técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, se encamina a revelar cuáles serán los 23 jugadores que llevará a Rusia para disputar la Copa del Mundo. En un país con casi 40 millones de técnicos, BigBang no podía ser la excepción. Por eso te damos nuestra selección de once jugadores que podrían haber estado entre los convocados.

El técnico dará mañana los 23 convocados para el Mundial de Rusia.

El equipo de los que se quedaron afuera que armó BigBang tiene como arquero al guardameta de Tigres, Nahuel Guzmán. La defensa, compuesta por una línea de cuatro, forma con Jonathan Silva (Roma de Italia) como lateral izquiedo; la dupla central con Mateo Musacchio (Milán de Italia) y Ezequiel Garay (Valencia de España); y como lateral derecho Fabricio Bustos (Independiente).

El capitán y goleador del Inter es la baja más polémica de la lista de Sampaoli.

En el medio campo un doble cinco con el ex Estudiantes de La Plata, Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart de Alemania) y Matías Kranevitter (Zenit de Rusia) para tener tanto marca como distribución. Por delante de ellos tres media puntas. Por la izquierda Lautaro Martínez (Racing), en el centro el ex Boca Leandro Paredes (Zenit), y por la derecha el ex millonario Erik Lamela (Tottentham de Inglaterra). Como único delantero el capitán del Inter de Italia, Mauro Icardi.

Vos, ¿cómo formarías tu once de descartados para el Mundial?