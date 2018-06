La salud de Dios: qué le pasó a Diego durante el partido y la furiosa reacción de Dalma

El sol de Dios. Foto histórica de ayer. Maradona, encandilado por el rayo del sol, en el estadio de San Petesburgo.

Tras el partido en el que Argentina venció a Nigeria 2 a 1 y consiguió su pase a octavos de final por el Mundial, se viralizaron imágenes de Diego Maradona siendo atendido en el estadio de San Petersburgo. Horas después, comenzaron a circular audios de WhatsApp y mensajes en las redes sociales que mencionaban un estado delicado del ex futbolista.

Sin embargo, fue el propio Maradona quien mediante las redes sociales aclaró que se encontraba bien y que sólo fue atendido por un dolor en la nuca durante el entretiempo. La situación, sin embargo, provocó tensión porque mientras se viralizaban las imágenes y los audios, el ex futbolista estaba a bordo de un avión de regreso a Moscú, la capital rusa.

Ya entrada la madrugada, Maradona le envió un audio de WhatsApp a su pareja, Rocío Oliva, donde le contaba que se encontraba en buen estado. Más tarde, en sus redes sociales aclaró: “Quiero contarles que estoy bien, que no estoy, ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación”.

“Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo”, agrega Diego. “¿Cómo me iba a ir?”, se pregunta. “Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato”, culmina el mensaje.

Durante la tarde de ayer se viralizó un audio de WhatsApp que señalaba que Maradona había fallecido producto de la descompensación, lo que rápidamente fue desmentido. Sin embargo, ese mensaje valió durísimas críticas de la hija del Diez, Dalma Maradona. En Twitter, aseguró: “No escuché los audios pero por lo que me contaron que dicen, son falsos. Evidentemente hay gente muy mala leche. No los viralicen. O, si lo hacen, sepan que dicen mentiras!”.

Buena CA PO que haces un audio hablando de la salud de mi papá y diciendo mentiras!!! QUE MIERDA QUE DEBE SER TU VIDA PARA HACER ESO! De la unica manera que la gente viralice algo tuyo es hablando de otro! Miserable te queda chico! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 27 de junio de 2018

En otro mensaje, remarcó: “Buena capo que haces un audio hablando de la salud de mi papá y diciendo mentiras. Qué mierda debe ser tu vida para hacer eso. De la única manera que la gente viralice algo tuyo es hablando de otro. Miserable te queda chico”.