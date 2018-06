La sinceridad de Messi después de la victoria: "Es una cosa de locos lo que nos cuesta"

El capitán y figura de la selección argentina, Lionel Messi, aceptó en declaraciones después de la victoria del combinado nacional contra Nigeria, por dos a uno, la dificultad que atraviesa el equipo en los partidos pero a su vez la confianza que tenía de que se iban a clasificar a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

"Estábamos confiado de que lo íbamos a ganar. Lo importante es que pasamos. Una cosa de locos lo que nos cuesta, pero el Mundial te demuestra que es todo muy parejo", manifestó el astro después de la agónica victoria.

"No esperábamos las complicaciones de que nos empataran y tener que salir a buscarlo con todo lo que eso significa", agregó Messi que además se mostró feliz de que el gol de la victoria lo hubiera hecho el defensor Marcos Rojo. "Marcos se merece el gol por todo lo que peleó para estar acá", manifestó.

El grito del gol de Marcos Rojo junto a Lionel Messi.

Al ser consultado sobre la posibilidad de haber quedados eliminados Messi se sinceró y admitió que los partidos anteriores fueron malos. "Hubiese sido un final muy feo y muy injusto para todos nosotros. Como equipo merecimos ganar el primer partido. Injustamente regalamos dos goles (contra Croacia). Pecamos de inocentes", dijo.

Asimismo Messi también entró en polémicas al quejarse por el uso del VAR luego de que el árbitro sancionó un claro penal del mediocampista Javier Mascherano al inicio del segundo tiempo.

"Un penal que no se si es o no, con esto del VAR. No se puede tener contacto o rose que lo revisan con el VAR y te pasan factura", se quejó.

Rojo por su parte le agradeció a su familia por el apoyo que recibió el plantel después de los dos primeros partidos.