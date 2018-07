Las vacaciones secretas de Messi y su familia: a qué país viajaron y por qué no subieron fotos

Desde que Lionel Messi jugó su último partido con la Selección Argentina en el Mundial de Rusia, no volvió a hablar ante la prensa ni utilizó sus redes sociales para compartir con sus fanáticos momentos de su vida diaria.

Sin embargo, a pesar de que prefirió vivir estos 13 días en silencio y alejado de todo, varios medios españoles confirmaron que el "Diez" estuvo junto a su mujer y sus tres hijos en las paradisiacas islas Turcas y Caicos, en el mar Atlántico, cerca de las Bahamas.

Lionel Messi se fue de vacaciones con su familia a las islas Turcas y Caicos.

La información trascendió en las últimas horas, luego de que el futbolista regresara en compañía de su familia al aeropuerto de Barcelona.

El jugador arribó a Barcelona en las últimas horas.

Esta no es la primera vez que los Messi visitan el lugar, ya que en el año 2015 la "pulga" viajó hasta allí junto a su mujer, hijos y padres. Alojado en el exclusivo hotel Beaches Turcks and Caicos, en esa oportunidad el futbolista no tuvo problema en sacarse fotos junto a sus fanáticos, quienes rápidamente viralizaron las imágenes.

El crack se relaja en sus vacaciones. pic.twitter.com/Roen812tua — Leo Messi Fan Club (@LeoMessiFanClub) 11 de julio de 2015

Las islas se caracterizan por tener arenas blancas y aguas transparentes, y están ubicadas al norte de la isla La Española, donde se encuentran Haití y República Dominicana.

Aunque están relativamente cerca de Miami, a 1000 kilómetros de distancia, este territorio depende exclusivamente del gobierno británico.

En varias entrevistas el futbolista aseguró que su lugar ideal para desconectarse sería en una isla perdida donde nadie lo moleste y pueda pasar tiempo con su familia, algo parecido a las islas a donde viajó.

Por eso mismo, para continuar con su perfil bajo, el jugador optó por no compartir fotos con sus seguidores, sobre todo porque su futuro en la selección aún no está definido, ya que después de que la Argentina quedara afuera del Mundial, la "pulga" decidió no dar declaraciones.

La Selección Argentina quedó fuera del mundial en octavos de final.

Según trascendió, el club de fútbol Barcelona le dio varias semanas de vacaciones, por lo que tiene libre hasta el próximo 1° de agosto, lo que hace sospechar que probablemente el jugador continúe con su descanso unos días más en Ibiza, a donde siempre suele ir.

Lionel Messi retomaría sus actividades en el Barcelona a finales de julio.

De todos modos, se cree que el astro del fútbol retomará sus actividades deportivas el 24 de julio, cuando el plantel vuele a Estados Unidos para afrontar una gira ya planificada.

La última vez que Lionel Messi apareció de manera pública fue el 30 de junio, cuando la Argentina perdió en octavos de final contra Francia. Después de eso, ni él ni Antonela Roccuzzo subieron fotos a su Instagram o mostraron alguna actividad en las redes, cosa que llamó la atención de muchos, sobre todo porque siempre que la pareja viaja en familia suelen compartir imágenes del viaje.