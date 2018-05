Los motivos secretos de 5 polémicas marginaciones ordenadas por Sampaoli

Jorge Sampaoli reveló la lista con los 23 futbolistas que buscarán, después de 32 años, levantar una nueva copa del mundo. La misma tuvo sorpresivas ausencias que provocaron la crítica del hincha argentino, sobre todo en las redes sociales, donde los nombres de Mauro Icardi o Ricardo Centurión, por ejemplo, no tardaron en convertirse en trending topic.

Sampaoli dio a conocer a sus 23 elegidos.

La nómina: Sergio Romero, Wilfredo Caballero, Franco Armani, Gabriel Mercado, Eduardo Salvio, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Cristian Ansaldi, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Marcos Rojo, Javier Mascherano, Éver Banega, Lucas Biglia, Ángel Di Maria, Giovani Lo Celso, Maximiliano Meza, Manuel Lanzini, Cristian Pavón, Lionel Messi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero.

Al dar a conocer la lista, Sampaoli sorprendió con Ansaldi, lateral de Torino de Italia, y Meza, volante de Independiente, y a la vez con las exclusiones de Icardi, goleador de la Serie A y del Inter de Italia, Lautaro Martínez y Centurión, gran figura de Racing y a quien le había asegurado días atrás que tendría un lugar en el mundial que se realizará en Rusia.

El tuit de Centurión.

Otros de los datos importantes es que el ex DT del Sevilla incluyó en la nómina a tres futbolistas que no están al 100% en lo físico: Gabriel Mercado, marcador de punta de Sevilla de España; Lucas Biglia, volante de Milán de Italia; y Sergio Agüero, atacante de Manchester City de Inglaterra.

"Me hago cargo de la decisión que tomé", aseguró el entrenador, quien deberá entregarle la nómina definitiva a la FIFA el próximo 4 de junio. A la lista de “excluidos” también hay que agregar a Nahuel Guzmán, quien tenía casi asegurado su lugar, y Enzo Pérez.

Sampaoli le bajó el pulgar a Icardi.

Pero para hablar de los marginados por Sampaoli, primero hay que mencionar a las grandes sorpresas. Ansaldi, quien vistió los colores del seleccionado argentino cuando Gerardo Martino era el técnico, se ganó un lugar en la lista ante la lesión en la cintura de Mercado, pero también porque puede jugar tanto de lateral derecho como izquierdo.

Meza, por su parte, mostró un buen nivel en el amistoso ante España (derrota por 6-1 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid) y, además, se lució en la victoria de Independiente por 2 a 1 ante Corinthians en San Pablo, algo que fue determinante para figurar entre los 23. Esta inclusión significó a la vez la exclusión de Centurión.

Las claves de las ausencias de Icardi, Centurión, Martínez, Guzmán y Pérez

El gran ausente de esta lista es sin dudas Mauro Icardi, el delantero argentino de mejor nivel durante este primer semestre del año. Es el máximo goleador de la Liga de Italia con 29 goles, pero tampoco estará en Rusia 2018, pese a que el "Kun" Agüero se recupera de la lesión en la rodilla izquierda que lo marginó de las canchas desde marzo último.

Lo cierto es que Icardi nunca logró encajar en el histórico grupo liderado por Lionel Messi y Javier Mascherano, ni siquiera a fuerza de goles. Para Sampaoli, Higuaín y Agüero le dan garantías de sobra para darse el lujo de dejar sin Mundial al rosarino. La ausencia del delantero del Inter, al mismo tiempo, significa una suerte de apoyo al 9 de la Juventus.

Mauro Icardi: 29 goles en 34 partidos. — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 21 de mayo de 2018

Pese a esto, el hincha promedio se permitió dudar de la ausencia de Icardi y hasta cuestionó la presencia de Dybala –quien hasta hora no logró lucirse con la albiceleste- en lugar del atacante del Inter. Sin embargo, el ex jugador de instituto no estuvo lejos de igualar la marca lograda por el marido de Wanda Nara y lleva anotados 22 goles en la Serie A.

Si bien la ausencia de Icardi llama la atención, la falta de trabajo fue crucial para tomar esta decisión. Sampaoli ya no tiene tiempo y optó por elegir a los futbolistas que llevan jugando juntos desde hace casi una década, con excepción de Dybala. Para el próximo 16 de junio, el DT deberá encontrar el equipo titular, buscar respuestas y no dudas en el banco de suplentes.

El caso de Lautaro Martínez es similar al de Icardi. Fue el propio delantero de Racing quien se sacó de la lista durante su última conferencia de prensa. “Por momentos sentí la diferencia con los jugadores de elite de Europa”, señaló después de los amistosos con Italia y España. Además, el técnico no quedó convencido con él durante los entrenamientos.

Lautaro Martínez se quedó sin nafta al final.

La otra estrella de la Academia en quedar afuera fue Ricardo Centurión, quien hasta hace solo una semana tenía su boleto para Rusia. ¿Qué pasó? Algunos aseguran que el bajo rendimiento de Ricky en la eliminación de Racing con Sarmiento de Resistencia, sumado al buen nivel de Meza en Brasil, terminaron de despejar las dudas del ex técnico de la Selección de Chile.

Sin embargo, por lo bajo, algunos allegados del seleccionado reconocen que la “mala fama” que se ganó el jugador de Racing, sumado a su “mala” conducta afuera de la cancha, no convenció al grupo ya formado y que será titular en el mundial. Sin ir más lejos, después de quedar eliminado con el equipo de Chaco, Centurión fue visto en un boliche con Darío Benedetto, algo que molestó evidentemente.

La foto que complicó a Centurión.

La ausencia de Nahuel Guzmán es estrictamente futbolística. Sergio Romero jugó durante esta temporada 10 partidos, le convirtieron 4 goles y logró 7 vallas invictas. Wilfredo Caballero en 13 partidos, le hicieron 11 goles y consiguió 5 vallas invictas.

Junto con Armani –con quien finalmente terminó luchando por un lugar- Guzmán es el arquero con más partidos jugados en la temporada y, tal vez, el de más flojo nivel. El arquero de Tigres jugó 47 partidos, logró 16 vallas invictas y le convirtieron 55 goles. Mientras que al guardameta de River y ex Atlético nacional, en 44 partidos solo le hicieron 29 goles, logrando 22 vallas invictas.

Armani sacó de la lista a GUzmán.

Guido Pizarro (Sevilla de España), Leandro Paredes (Roma de Italia), Enzo Pérez (River Plate) y Pablo Pérez (Boca Juniors), figuraron en la lista de 35 que entregó la semana pasada, pero tampoco irán a la Copa del Mundo. El caso del volante de River se debe a su flojo nivel mostrado desde que llegó a la institución de Núñez, lo que provocó su alejamiento de la Selección.