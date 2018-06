Maradona ofrece una recompensa de $ 300.000 a quien encuentre al autor de su "muerte"

"Hola, Mati. Bueno, ya sabés... ¿Te enteraste, no? No aguantó. Dio lo que pudo. Estamos en la clínica. Fue paro cardiorrespiratorio. Lo intentaron levantar. Intentaron con una inyección de adrenalina en el corazón. Intentaron un montón de vueltas y no hubo manera", con ese y otros lapidarios mensajes un anónimo daba cuenta de la supuesta muerte de Diego Maradona.

El Diez, quien se descompensó por un pico de presión luego del partido que protagonizó Argentina y Nigeria, se puso furioso al enterarse de los rumores que se echaron a correr luego de ese episodio. Por ello salió a ofrecer una recompensa de $ 300.000 a quien de datos certeros sobre el autor de esos audios.

1:41 am Rusia. A punto de ✈️. Diego: estás hospitalizado? pic.twitter.com/xfktQFUSk0 — Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) 26 de junio de 2018

En conversación con Clarín, el abogado de Maradona, Matías Morla indicó que le dio instrucciones a quienes trabajan con él en su estudio jurídico para que hagan pública la decisión de dar una recompensa de $ 300.000 a aquella persona que aporte datos certeros y precisos sobre el autor de los audios.

Morla a cargo del desembarco de Maradona como presidente del Dinamo Brest.

"En estas cuestiones tecnológicas, se cree que no se puede llegar a la verdad. Pero si hay un incentivo económico muchas veces alguien que sabe como se inició, termina contando todo ayuda a desenmascarar a quien estuvo detrás de semejante atrocidad”, presumió.

"Las hermanas de Maradona escucharon las noticias, no se podían comunicar conmigo ni tampoco con su hermano. Una de ellas sufrió una descompensación y la verdad es que no podemos dejar pasar semejante barbaridad”, agregó Morla, quien se encuentra en Bielorrusia ultimando detalles para la llegada del ex jugador como presidente del Dinamo Brest.

Lo cierto es que el Diez tuvo un pico de presión, algo que ya le había pasado anteriormente, después del reñido partido entre Argentina y Nigeria donde se la Selección se jugaba su pase a octavos de final. "Los médicos le dijeron que descanse, que no se quede al segundo tiempo del partido, pero pedirle eso a Maradona es como pedirle a un hijo que no quiera a su madre", relató el letrado.

Buena CA PO que haces un audio hablando de la salud de mi papá y diciendo mentiras!!! QUE MIERDA QUE DEBE SER TU VIDA PARA HACER ESO! De la unica manera que la gente viralice algo tuyo es hablando de otro! Miserable te queda chico! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 27 de junio de 2018

Otra que se enteró de lo ocurrido y estalló en furia fue Dalma, la hija mayor, que se descargó a través de su cuenta de twitter: "Que mierda debe ser tu vida para hacer eso. Miserable te queda chico!", dijo dirigiéndose al auto de los audios.