Mauro Icardi se cruzó con el "periodista amigo" de Messi y lo acusó de hacer "puterío"

El próximo 14 de mayo, Jorge Sampaoli deberá entregar oficialmente la lista con los 23 futbolistas que viajarán a Rusia y representarán a la Argentina en la cita máxima del fútbol mundial. Bajo este panorama, el DT de la selección comenzó a despejar sus dudas y este jueves decidió reunirse con algunos futbolistas para, en principio, dialogar y ver en qué condiciones se encuentran.

Icardi estaría afuera de la lista de Sampaoli.

Uno de ellos es el capitán y estrella del Inter de Milán, Mauro Icardi, quien en las últimas horas se convirtió en noticia y no por algún escándalo que involucre a su actual mujer, Wanda Nara. Todo comenzó cuando Martín Arévalo, periodista de TyC Sports, aseguró a través de las redes sociales que Icardi estaría lejos de integrar la próxima nómina del mundial.

“En este momento están reunidos Sampaoli y Mauro Icardi en Milan. A la Selección Argentina siempre hay que decirle sí. Siempre. Aunque tengas una mínima chance o una pequeñita luz de esperanza... Creo que Icardi lo entendió y por eso está ahora con Sampaoli”, escribió. Estas palabras, no fueron del agrado del delantero, quien no tardó en criticar al periodista.

A la #SelecciónArgentina siempre hay que decirle SI. Siempre. Aunque tengas una mínima chance o una pequeñita luz de esperanza... Creo que #Icardi lo entendió y por eso está ahora con #Sampaoli... — Martin Arevalo (@arevalo_martin) 3 de mayo de 2018

"Tranquilo, Arévalo, que a la Selección Argentina siempre le digo que sí. No hay que pensar mucho para decir que sí como nombrás en tu tweet irónico refiriéndote a mí. Quedate más que tranquilo y dedicate a hacer periodismo deportivo en vez de puterío polémico como siempre”, respondió el goleador del Inter, provocando una catarata de comentarios por parte de Arévalo.

Tranquilo Arevalo que a la #SeleccionArgentina siempre le digo que SI!! No hay que pensar mucho para decir que si como nombras en tu tweet ironico refiriendote a mi. Quedate mas que tranquilo y dedicate a hacer periodismo deportivo en vez de puterio polemico como siempre. #Icardi — MauroIcardi (@MauroIcardi) 3 de mayo de 2018

Y es que el periodista amigo de los jugadores que integran la Selección Argentina –quien además días atrás había sido acusado al aire por Rodolfo D'Onofrio de tener cierta "predilección" por Boca- enfureció y, con cierto tono irónico, disparó con furia contra Icardi.

“Me parece que estás confundido o te llenaron la cabeza. Estoy valorando que te hayas reunido con Sampaoli cuando desde varios lugares decían que habías despreciado la reunión. En TyC Sports yo informe que era muy buena tu actitud de querer estar”, dijo.

Y agregó: “O no leíste bien o no entendiste lo que escribí. Y si es así podes preguntar antes de intentar ofender. Yo jamás te falte el respeto. Mi tuit no tiene un grano de ironía. Y respecto del puterío al cual te referís, veo que no me conoces. Ni a mí, ni a mi trabajo”.

@MauroIcardi me parece que estás confundido o te llenaron la cabeza. Estoy valorando que te hayas reunido con #Sampaoli hoy cuando desde varios lugares decían que habías despreciado la reunión. En @TyCSports yo informe que era muy buena tu actitud de querer estar. — Martin Arevalo (@arevalo_martin) 3 de mayo de 2018

@MauroIcardi o no leíste bien o no entendiste lo que escribí. Y si es así podes preguntar antes de intentar ofender. Yo jamás te falte el respeto. Mi tuit no tiene un grano de ironía. Y respecto del puterio al cual te referís, veo que no me conoces. Ni a mi ni a mi trabajo. — Martin Arevalo (@arevalo_martin) 3 de mayo de 2018

@MauroIcardi te lo vuelvo a escribir por si no comprendes. Me parece maravilloso que hayas visto al DT de Argentina. Aunque no seas una fija en la lista de 23, es bueno que un jugador top como sos vos tenga ganas de pelearla hasta el final. Entendiste? — Martin Arevalo (@arevalo_martin) 3 de mayo de 2018

@MauroIcardi y si todavía te queda alguna duda, podes conseguir mi teléfono y lo hablamos cuando quieras. — Martin Arevalo (@arevalo_martin) 3 de mayo de 2018

Al final, como el delantero decidió hacer oídos sordos y no le respondió ninguna de sus contestaciones, el periodista decidió volverle a aclarar lo sucedido y, si las dudas prevalecen, hablar por teléfono para solucionar este problema.

“Te lo vuelvo a escribir por si no comprendes. Me parece maravilloso que hayas visto al DT de Argentina. Aunque no seas una fija en la lista de 23, es bueno que un jugador top como sos vos tenga ganas de pelearla hasta el final. ¿Entendiste?”, cerró Arévalo.