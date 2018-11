Mauro Icardi volvió a la Selección y aniquiló al "viejo" equipo liderado por Lio Messi

Mauro Icardi convirtió ayer el primer gol de la Selección ante México.

“No había tanto compañerismo y amistad”. Con esas palabras, el delantero Mauro Icardi encendió la mecha de la polémica puertas adentro de la Selección, donde fue convocado para jugar el segundo amistoso de la fecha FIFA ante México. Ayer marcó el primer gol del encuentro y en conferencia de prensa arrojó fuertes definiciones.

La llegada de Icardi no podía ser sin una polémica. El delantero del Inter arribó a la Selección y convirtió un gol en el partido contra México que la Argentina ganó 2 a 0. Tras el encuentro aseguró hubo “comodidad en el grupo” y que “se formó algo muy lindo”. “Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá pueda seguir”, disparó.

“Cuando vine acá no sentía esto. Se siente. Somos todos jóvenes, antes, con jugadores de experiencia, no se sentía”, remarcó el delantero que fue convocado por el nuevo DT de la Selección, Lionel Scaloni. “Hoy arrancan todos desde abajo y quieren quedar bien con el cuerpo técnico y compañeros. Es un plus. Todos quieren lo mejor”, puntualizó.

Icardi dijo que “representar a nuestro país es la cosa más linda”, y destacó que sean “jóvenes buscando construir algo para la Selección”. “Antes había mucho jugador de experiencia que necesitaba dar todo para ganar y demostrar. Hoy con este cambio eso se quitó. Es una lástima que no se haya podido dar en una final. Ahora se arrancó de cero y, con un cambio drástico, la presión bajó”, indicó.

“Estaba esperando el gol. Para un delantero no hacer goles es feo, espero seguir así”, se entusiasmó el esposo de la modelo Wanda Nara. Además, remarcó: “Dimos lo mejor de nosotros para crecer y armar algo. (Estoy) muy contento de que se haya finalizado este año con una victoria. Estamos muy contentos todos con Scaloni, Samuel, Aimar y el resto”.

Por último, se refirió al futuro de Lionel Messi dentro de la Selección, luego de su renuncia tras la impactante derrota en el Mundial de Rusia. “Leo es el mejor del mundo. Tener un jugador como Messi es lo que quiere todo equipo, esperemos que el año nuevo pueda estar y de cara a la Copa América tenerlo con nosotros”.