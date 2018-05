¿Nos están cargando? El llamativo tuit de Alemania dedicado a Argentina que generó burlas en las redes

Si hay una selección que genera una suerte de temor en sus rivales de cara al Mundial es la alemana. Un proyecto serio, fuerte temperamento y templanza a la hora de jugar sin importarle el lugar, son algunos de los rasgos que destacan a los dirigidos por Joachim Löw.

Pero si a esto se le suma que es el último equipo en levantar una Copa del Mundo, humillando al último anfitrión Brasil -goleándolo por 7 a 1- y que, además, tiene de “hijo” a la albiceleste, cualquier hincha de esta parte del planeta preferiría evitar un eventual cruce con ellos en Rusia.

Sin ir más lejos, si incluimos a los combinados de Alemania Federal y Alemania Democrática, las cuales existieron hasta 1990, el conjunto germano es la selección que más veces se cruzó con la Argentina en Mundiales y, al mismo tiempo, la que más veces la derrotó. En total, fueron ocho encuentros, de los cuales Alemania se impuso en cuatro y la Argentina solo en uno (México ´86).

Si nos toca Alemania de nuevo, me muero pic.twitter.com/r0IltLHUuR — Raúl (@RaUl13__) 29 de mayo de 2018

A su vez, la gran mayoría de los empates se produjeron en fase de grupos, con la excepción de uno. En el Mundial que se llevó a cabo en suele germano en 2006, la selección alemana se impuso en la tanda de penales después de igualar 1 a 1.

Con estos datos presentes, no sorprende la reacción de los internautas a un llamativo mensaje que la cuenta oficial de Twitter de la Selección de Alemania le dedicó a su par argentina. "Che Argentina, ¿nos volveremos a ver las caras en #Rusia2018?", se preguntaron.

nah dejá — Gabriel (@Bixicome) 29 de mayo de 2018

Para qué! no te preocupes, nos juntamos otro dia no hay drama — Brian (@Brianaciar) 29 de mayo de 2018

Vengan alemanes, esta vez los vamos a eliminar pic.twitter.com/i68jxl2uBI — Alfajorcito de Maicena (@alfa_maicena) 29 de mayo de 2018

Ni idea, pero por las dudas ya nos vamos preparando. pic.twitter.com/ty7EZIUYSs — ~ Adri ~ (@DiazAdrian8) 29 de mayo de 2018

Si bien desde la cuenta de la Selección Argentina todavía no se pronunciaron, los hinchas argentinos sí lo hicieron y manifestaron su total rechazo a un eventual cruce con el país europeo. “No señor Alemania, eso es acoso sexual”; “¡Para qué! no te preocupes, nos juntamos otro día, no hay drama”; y “Te lo agradezco, pero no”, fueron algunos de los ocurrentes mensajes de los usuarios.

Al mismo tiempo, la cuenta germana también le dedicó elogios a dos figuras del equipo dirigido por Jorge Sampaoli. Primero hablaron de un tal Lionel Messi, a quien calificaron como el “Pequeño Gigante”. “Un jugador brillante, determinante y que da gusto ver jugar”, remarcaron.

¿Qué delantero no precisa un buen puntero que lo habilite?

¡Para eso están los jugadores como Ángel Di María! ��⚽#DieMannschaft �������� #ZSMMN pic.twitter.com/DKqdmDN1wA — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) 29 de mayo de 2018

El otro player argentino que recibió solo elogios fue Ángel Di María, a quien definieron como “El Fideo Argentino”. ¿Qué delantero no precisa un buen puntero que lo habilite? ¡Para eso están los jugadores como Ángel Di María!”, resaltaron.