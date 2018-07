¿Qué te hiciste? Flavio Azzaro renovó su look y lo gastaron con todo en las redes

Todavía no está claro si perdió una apuesta, si el peluquero amigo no pudo viajar a Rusia o si decidió pelarse y se quedó a mitad de camino, lo cierto es que desde la sede del Mundial, Flavio Azzaro apareció por la pantalla de TyC Sports con un renovado y muy polémico look que despertó las burlas y originó un gran número de memes en las redes sociales. ¿Qué te hiciste Flavio?

Ante las carcajadas cómplices de sus compañeros, y con un estilo similar al de Arthur Shelby (uno de los protagonistas de la serie de Netflix, Peaky Blinders) el propio Azzaro explicó que fue el autor de la “masacre” capilar en su cabeza. “Me pasa lo mismo de siempre, no sé afeitarme para sacarme volumen, siempre me hago un hueco y después de eso viene la rapada”, explicó.

¿Azzaro? ¿Quién es Azzaro?

Mi nombre es Cosme Fulanito�� pic.twitter.com/WfsZ6sWJH6 — Martín Poggi (@martinpoggi93) 8 de julio de 2018

- Pero sos Flavio Azzaro, no hay nada que puedas hacer para empeorar tu cara de virgen.

- Ah no? pic.twitter.com/2jtc9RDTlB — Argentermo (@argentermo) 8 de julio de 2018

Con razon me costaba entender a Azzaro cuando decia: ARMEMOS UNA SELECCION SIN MESSI.

Pidio prestada una maquina para cortarse el pelo y afeitarse.

ESTE ES EL RESULTADO.

Ahora entendi, todo. pic.twitter.com/UvyhMlgCrs — Sebas (@creeloyasisera) 8 de julio de 2018

Lo bueno del corte y bigote de azzaro, es que ya no hace falta escucharlo para darte cuenta que es un pelotudo. pic.twitter.com/5h3kQapnVv — Davor Suker (@DSuker_) 8 de julio de 2018

Con respecto al bigote, el periodista deportivo detalló que intentó rebajarse la barba, pero como se le pasó la mano decidió dejarse sólo un firme mostacho. “Me quedó un hueco y dije ´me voy a tener que afeitarme todo´. Y así quedó”, sentenció. Claro está, los memes con su flamante imagen no tardaron en revolucionar las redes sociales. ¿Se habrá arrepentido?