¡Quedaron en offside! ¿Cuáles son las "cositas lindas" que le prometió El Tirri a Messi y Agüero?

A poco del comienzo del Mundial de Rusia - el jueves 14 de junio se celebrará una espectacular ceremonia que dará comienzo al certamen con el debut del local ante Arabia Saudita- comenzó a circular en las redes sociales unos llamativos audios y videos que podrían dejar en offside a la dupla que, seguramente, será titular en el estreno de la Argentina ante Islandia: Sergio Agüero y Lionel Messi.

En la secuencia se puede ver en primer lugar un breve clip que supuestamente le envió Luciano “El Tirri” –primo de Marcelo Tinelli, de gran llegada con los futbolistas de la Selección Argentina- al delantero del Manchester City, en el que le promete “cosas lindas” a su regreso.

“Bueno pa, nos vemos. ¡Y esas cositas lindas las quiero!”, le responde el Kun, ante la mirada cómplice de Lionel Messi, quien se encontraba comiendo a su lado. El video correspondería al 26 de mayo, día en que se jugó la final de la Champions League, tal y como dice El Tirri en su mensaje.

Pese a esto, algunos sostienen que el clip podría ser mucho más viejo, ya que durante la respuesta de Agüero se puede ver como se asoma Sergio Romero, quien se lesionó una de sus rodillas el pasado 22 de mayo y fue inmediatamente desafectado del equipo que viajó a Rusia.

Messi ya se encuentra entrenando en suelo ruso.

Lo cierto es que, sumado a los videos, también apareció un audio en el que Messi se prende en la propuesta y una supuesta captura de chat de la conversación, donde aparecen las “cositas lindas” que le habría prometido el primo de Tinelli a los jugadores.

“Dale papá, alta facha tenés. Acá estoy con mi compañero de cuarto, te manda un abrazo”, se lo escucha decir al ex de Karina “La Princesita”. Rápidamente, La Pulga toma la posta y sentencia: ¡Ey, no me vas a dejar afuera boludo eh! Yo quiero estar ahí también”.

Agüero y Messi con muy amigos, dentro y fuera de la cancha.

Para cerrar, Agüero dice que ya le “mostró” a Messi lo que le mandó y cerró: “¡Nos volvemos locos!”. Además de los audios y videos, también circuló una captura de chat donde un usuario registrado como “Kun” Agüero recibe fotos de modelos con muy poca ropa.

Todavía los delanteros no se refirieron al tema y estos clips se suman al gravísimo rumor que comenzó a circular en las últimas horas, que vincula al entrenador de la selección de haber cometido abuso sexual contra una empleada del predio de la AFA en Ezeiza.

La emoción de Agüero en el video.

Esto último fue desmentido por el entorno de Sampaoli y el propio presidente de la AFA, Claudio Tapia. "Cuando hay críticas objetivas nos sirve. Cuando hay mala intención, no. Muchas veces dudamos si todos quieren lo mejor para el fútbol argentino. Si todos los días pasa algo que trata de dañar a la selección, evidentemente por algo es", señaló.