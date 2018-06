Quién es el delantero francés que se prepara para enfrentar a Argentina entre mate y mate

Versátil y talentoso, Antoine Griezmann es sin duda uno de los mejores delanteros del mundo y quizás el principal peligro que Argentina deberá neutralizar el sábado frente a Francia.

Y, al mismo tiempo, es también el francés más cercano a las costumbres argentinas. De la mano del uruguayo Diego Godín, compañero en el Atlético de Madrid, adoptó un fanatismo extremo por el mate.

"Me da energías por la mañana y también por la tarde. Lo tomo antes de cada entrenamiento", supo contar en una entrevista aclarando además a los no familiarizados con la bebida que no es una sustancia prohibida.

Para armarlo, usa un mate personalizado con su nombre tallado y suele elegir la yerba uruguaya Canarias.

Griezmann, quien habla castellano a la perfección, también ha sumado a su vocabulario varios modismos rioplatenses. "¡La c.... de su madre!", exclamó a los gritos luego del gol que hizo para la Selección francesa frente a Albania en la Eurocopa.

Los ingleses también

Mientras tanto, en la Selección de Inglaterra, Eric Dier, Kieran Trippier, Danny Rose, Dele Alli y Harry Kane, también adoptaron el hábito del mate.

Dier junto a Pochettino, quien le "contagió" el hábito del mate.

Los cinco juegan en el Tottenham Hotspur y se "contagiaron" el hábito de tomar mate del director técnico argentino Mauricio Pochettino. "Muchos compañeros han comenzado a tomarlo. Yo me volví un poco adicto", le confesó Dier al diario Telegraph.

Danny Rose, otro de los "materos" de Inglaterra.

"Hay muchos argentinos en el equipo, así que comencé a tomarlo junto a ellos, y ahora los ingleses están imitando a los sudamericanos", agregó. "A veces compartimos un mate con Danny Rose en nuestra habitación cuando estamos en Inglaterra".

¿Abrió el paraguas? Qué respondió Messi cuando le preguntaron si este era su último Mundial

Vale recordar que, además de Pochettino, forman parte del Tottenham tres argentinos más: el arquero Paulo Gazzaniga, el defensor Juan Foyth y el mediocampista Erik Lamela.

Dele Alli señaló que también se suma a las rondas de mate pero que aún no sabe cómo prepararlo.

"Nos pasamos la tarde jugando a las cartas y tomando mate, es una buena manera de pasar una hora o dos, sólo hablando", agregó Rose mientras que Alli subrayó que le "encanta" pero confesó que tiene que pedirle a Dier que se lo prepare porque aún no aprendió a hacerlo solo.