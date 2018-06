1 /3 Quiénes son los stewards: los hombres de chalecos verdes que miran a las tribunas en el Mundial Quiénes son los stewards: los hombres de chalecos verdes que miran a las tribunas en el Mundial Quiénes son los stewards: los hombres de chalecos verdes que miran a las tribunas en el Mundial

Generalmente, tienen que mirar a la tribuna y no observar nada de lo que pasa en el campo de juego. Aunque detrás suyo esté Lionel Messi, lo único que deben hacer es mantener el orden y buscar la seguridad en el estadio.

Los stewards, con chalecos fluorescentes y la concentración a flor de piel, garantizan que los partido transcurran con normalidad y con la tranquilidad que se necesita durante el Mundial.

Los stewards son una seguridad privada que se contrata para los partidos.

Los guardias de seguridad o mejor reconocidos como "stewards", son la seguridad privada que tiene y utiliza ante cada partido la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Así, en la mayoría de los encuentros importantes que se producen alrededor del mundo, estos agentes deben mantener siempre la vista en la tribuna para lograr un evento exitoso.

Se encargan de la seguridad en las tribunas y dentro del campo de juego.

El reglamento oficial de seguridad de la FIFA describe muy bien la tarea de los stewards: "Deben ocuparse de la seguridad en el estadio y no de mirar el partido o cualquier otra actividad".

En el mundo, hay distintas empresas que se encargan de la preparación de los agentes privados, quienes trabajan en diferentes torneos deportivos o espectáculos donde asisten grandes multitudes.

En las últimas horas, un video del partido de Argentina contra Nigeria se hizo viral, justamente porque uno de los hinchas de la Selección se emocionó tanto con el gol de Marcos Rojos, que de la alegría, abrazo a un steward que trataba de que los fanáticos se alejaran de la cancha.

Su historia

El origen de los stewards tuvo lugar después un terrible episodio que vivió la tenista Mónica Seles, quien fue apuñalada durante un partido por un espectador.

El 30 de abril de 1993, en ese entonces como N° 1 en el ranking, Seles competía contra la búlgara Magdalena Maleeva. En el segundo set del partido, Gunter Parche, un alemán de 38 años, ingresó a la cancha cuando las tenistas comenzaban su descanso, y acuchilló por la espalda a Seles.

Aunque afortunadamente la tenista no perdió la vida, tardó muchos meses en poder recuperarse y durante un largo tiempo no volvió a jugar al tenis. A pesar de que finalmente regresó, su nivel nunca fue el mismo y su exitosa carrera no fue tan lejos como se esperaba.