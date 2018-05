Riquelme rompió el silencio y dijo que Boca está obligado a pasar a la segunda fase

Filoso y preciso como en las épocas que comandaba el fútbol en Boca, Juan Román Riquelme no dudó a la hora de remarcar que el xeneixe se encuentra "obligado" a pasar a la segunda fase de la Copa Libertadores. Es que el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto no se encuentra en su mejor momento y de no conseguir una victoria mañana se podría complicar aún más la clasificación.

“Lo difícil es ganar la Copa por primera vez. Después sentís confianza. El hincha de Boca está confiado en que el equipo gana. Y mañana nos va a pasar eso. Es un partido muy importante para nuestro club. Si mañana Boca gana es lo lógico. Es tan simple como eso. Boca tiene la obligación de pasar la primera fase. Yo tengo confianza. Después en el mano a mano ninguno quiere enfrentarse con Boca”, afirmó el ex jugador durante una entrevista con Fox Sports.

Mañana Boca viaja a Colombia para enfrentarse al Juniors después de haber perdido contra el Palmerias por la Copa Libertadores. En el medio, también, el club de la Ribera se vio envuelto en la polémica por la suspensión del partido del domingo contra Gimnasia y Esgrima La Plata. Antes de ese partido, y ante un campo de juego que no evidenciaba malas condiciones, la dirigente bostera le solicitó al árbitro suspender el partido que finalmente se jugará el 9 de mayo.

“Estamos muy confiados en que el equipo pueda llegar hasta el final y pueda ganar la Copa. Cuando está la camiseta de Boca ahí uno cree que va a ganar. Somos hinchas, cuando empieza el partido creemos que somos muy fuertes. Los hinchas creemos que vamos a terminar ganando la Copa”, agregó Román.

Consciente del mal momento futbolístico que vive Boca, Román remarcó que la clave será que varios jugadores levanten su nivel para torcer la situación. "Necesitamos un buen partido de Barrios, de Cardona. Pavón ni siquiera necesita hacer un buen partido porque con la velocidad sola ya desnivela. Cuando ellos tienen un buen partido Carlitos se siente más cómodo", analizó.