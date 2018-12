River y un mes a puro fútbol: cuándo jugará el Mundial de Clubes y contra quién podría llegar a la final

No todo es alegría para los millonario. Ahora se deben concentrar para ganar el Mundial de Clubes.

La caravana de celebración aún no terminó y el sabor de la victoria invade de felicidad a cada hincha 'millonario'. Pero no es tiempo de relax para River. El año futbolístico todavía no terminó y ahora se suman las posibilidades de una nueva hazaña: ganar el Mundial de Clubes.

River abandona los festejo para un nuevo desafío.

El equipo comandado por Marcelo Gallardo no volverá al país para celebrar con su gente. El motivo no es menor: deberán prepararse para el próximo desafío. El martes viajarán a Abu Dhabi, la ciudad en donde se celebra la última competencia del año y en donde podrían enfrentarse al Real Madrid, en una hipotética final.

El 18 de diciembre será el día del debut en las semifinales del torneo que arranca el 12. En el estadio Hazza bin Zayed, en Al Ain, una ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, chocará contra uno de los tres rivales de las etapas preliminares.

Espérance (Túnez), Al Ain City FC (Emiratos Árabes Unidos) y Team Wellington FC (Nueva Zelanda) definirán el otro lugar de la llave y el primer rival para el reciente ganador de la Copa Libertadores 2018. El primer enfrentamiento será entre el equipo local y los neozelandeses, el 12 de diciembre.

El que gane esa llave se cruzará con los tunecinos, tres días más tarde. El próximo sábado River sabrá quién será su primer rival.

A su vez, los otros tres equipos de su zona buscarán la final: el Real Madrid, ya en semifinales, aguarda por el vencedor de Kashima Antlers (Japón) y las Chivas de Guadalajara (México), que se verán el 15 de diciembre en Al Ain.

En caso de que llegue a la final, River volverá a jugar el 22 de diciembre a las 13.30 (hora de Argentina), esta vez en el estadio Zayed Sports City Stadium de Abu Dabi. En el caso de perder en semifinales, el choque por el tercer puesto se dará en el mismo escenario pero tres horas antes.

Los jugadores volverían (en el mejor de los casos) el 24 de diciembre.

En caso de ser campeón, la llegada de plantel alterará el cronograma de las fiestas ya que está previsto que vuelva al país el 24 de diciembre y se podrían organizar festejos antes o después de Navidad.

A todo el festejo se le suma el hecho de que el club suma otra copa en su historial y mejor la posición en comparación con el resto de equipos. ¡Mirá!

Para el que anda despistado, conocé a los equipos con más copas del mundo:

Real Madrid: 25 títulos internacionales, entre los que se destacan las 13 Champions League. Al Ahly (Egipto) tiene 20 títulos. Boca, Independiente y Milan tienen 18 títulos: El Xeneize ganó 3 Intercontinentales, 6 Libertadores, 2 Sudamericanas, 4 Recopas Sudamericanas, 1 Supercopa Sudamericana, 1 Copa Máster, 1 Copa Nicolás Leoz. El Rojo, por su parte, conquistó 2 Intercontinentales, 7 Libertadores, 2 Sudamericanas, 1 Recopa Sudamericana, 2 Supercopas Sudamericanas, 3 Interamericanas y una Suruga Bank. Barcelona tiene 17 títulos internacionales. San Pablo quedó con 12 copas. Con 11 títulos, River alcanzó la línea del Bayern Munich, el Liverpool y el Zamalek: tiene una Copa Intercontinental, cuatro Libertadores, dos Recopas Sudamericana, una Copa Sudamericana, una Interamericana, una Supercopa Sudamericana y una Suruga Bank.

Los jugadores de River hicieron historia y sumaron un nuevo trofeo para una vitrina llena de gloria. Ahora, van a Emiratos Árabes en busca de más.