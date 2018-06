Sampaoli: "Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes"

Aunque no dio a conocer la formación de la Selección contra Francia, el DT abrió la puerta a Cristian Pavón como posible titular.

De cara al enfrentamiento con la selección francesa, Jorge Sampaoli se sometió a una conferencia de prensa donde aseveró que mañana "Argentina va a jugar cn el cuchillo entre los dientes", pero evitó referirse a la situación en la que se lo vio preguntándole a Lionel Messi sobre determinados movimientos tácticos.

Sentado junto a Ever Banega nadie pudo sacarle un dato sobre la formación argentina frente al primer partido en octavos de final que disputará la albiceleste frente a Francia, a partir de las 9 de la mañana (hora argentina) en la ciudad rusa de Kazán.

_Sampaoli preguntándole a Messi sobre la incorporación del Kun.

"La formación todavía no la puedo comunicar porque no hablé con los jugadores. Tenemos un abanico con futbolistas capaces de absorber el momento y (Cristian) Pavón es uno de ellos. Tiene posibilidades de jugar mañana", dijo el DT y aclaró "Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes".

Mucho se dijo del alicaído estado anímico de los jugadores y su consecuencia en el desempeño en la primera ronda. Sin embargo, Sampaoli hizo caso omiso a esos rumores. "Trabajamos siempre bien más allá de los momentos anímicos. Fue una preparación exigente y comprometida, con el afán de asentar los conceptos colectivos. El plantel siempre estuvo a la altura".

Pero el momento incómodo llegó cuando un periodista español lo cuestionó sobre la imagen donde se lo ve preguntándole a Messi si hacía ingresar al Sergio "Kun" Agüero. "No lo vi. Recuerdo el momento. Todo lo que hablo con mis jugadores es hermético y personal. No creo que tenga que ser público por qué hablo con un jugador. No fue de ese modo. Nosotros entrenamos diferentes alternativas para momentos definitorios. Sólo le comuniqué que íbamos a utilizar un plan con más jugadores de ataque en el que el equipo se iba a partir", comentó.

Cristian Pavón podría ser titular en el partido frente a Francia.

Al volver a retomar la estrategia para el partido de mañana reconoció que "sueño con ver mañana una Argentina con mucha pasión, pero también con mucho fútbol. Si no hay fútbol, va a terminar siendo un partido físico y no nos va a convenir", remarcó.

"Los planes de juegos tendrán que ver con planes que contrarresten las transiciones o alejarnos de ellas. Todo lo llevo al juego. Si nos instalamos en campo rival y tenemos una secuencia de pases importantes, estaremos más preparados para la recuperación rápida. La clave del partido está ahí. Todo nace en el juego y todo es el juego", remató.