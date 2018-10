Sampaoli habló tras el fracaso del Mundial: del "doble comando" a la "histeria" por Messi

El ex DT de la Selección habló sobre su salida.

A más de tres meses del Mundial, el ex DT de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, ofreció una extensa entrevista con el periódico español Marca, en la que cuestionó “la histeria de la inmediatez de ganar como sea”. “La mochila que tenía este grupo era demasiado pesada, estábamos todos empujados a un camino de obligación en el que era difícil hacer surgir el talento”, sostuvo. Qué dijo sobre Lionel Messi.

Es la primera vez que reaparece en público desde la eliminación de la Argentina en octavos de final del Mundial, cuando encabezó la conferencia de prensa tras el partido contra Francia. “Creo que preparamos muy bien el Mundial, pero luego la Copa en sí no fue tan buena, obvio. Debíamos tener equilibrio para que la obligación de ganar que tenía el jugador argentino no generara más ansia. Cada partido era casi un sufrimiento, pero nunca se dejó de entrenar bien, de preparar los partidos a fondo”, sostuvo Sampaoli.

Según el director técnico, el compromiso de Messi durante el Mundial se mantuvo intacto, aunque analizó que la presión que recibió el mediocampista pudo haberlo afectado. “Viene de una estabilidad en su club de España. Maneja los tiempos y llega a su país y tiene que ganar como sea, con una histeria colectiva muy grande”, sostuvo Sampaoli. En este sentido, el ex entrenador indicó que “Leo sufría como ninguno la imposibilidad de ser. Le pesaba como al que más no haber podido trascender grupalmente”.

Sampaoli, junto a Lionel Messi, durante uno de los entrenamientos.

Luego de la eliminación, Messi puso en duda su continuidad en la Selección. Para Sampaoli, se trata de decisiones “muy personales” y que “él sabe lo que necesita y hay que respetarlo”. “Tener al mejor del mundo en tu equipo te obliga a una exigencia máxima, y el resto debemos estar a su altura. Pero a veces se puede y a veces no. En esa lucha estábamos todos los días. Tener a Leo te obliga a no tener margen de error a la hora de ganar”, remarcó.

Consultado acerca de si se arrepentía de su rol como DT durante el Mundial, Sampaoli remarcó que todos fueron “honestos en la aportación”. “Le puse mucho corazón y sentimiento, pero no alcanzó. No creo que tenga que reprocharme cosas. En la adversidad aprendí mucho para el futuro, llegué con el 95 % de aprobación de la gente y cuando no se dio vino la crítica, pero no tengo rencor con nadie”, concluyó.

Jorge Sampaoli, el ex DT de la Selección, rompió el silencio a meses de que finalizara el Mundial.

Por último, también cuestionó, sin decirlo, a los periodistas que se metieron en las internas y conversaciones dentro de la Selección. “Nos juntamos para buscar soluciones, y si eso termina en el living de las casas porque la televisión lo cuenta o en la pantalla de un celular por una red social, ocurre lo contrario”, remarcó.