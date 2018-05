Sigue el cabaret de la Selección: la furia de las "boti voceras" que aniquilan al DT y a los periodistas

La lesión del arquero de la selección argentina Sergio "Chiquito" Romero, que se perderá el Mundial de Rusia, volvió a dejar en evidencia una de las formas que parece es predilecta por los jugadores del seleccionado para comunicar su descontento con las decisiones del cuerpo técnico: las boti voceras.

La lesión se produjo en el partido contra España. Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos. — EliGuercio (@ElianaGuercio) 22 de mayo de 2018

"Está lesionado, pero es una lesión menor, no tiene absolutamente nada roto. Nada. Lo llevaron a hacerse una resonancia magnética, el estudio dio como resultado que Romero tiene un pedacito de cartílago ubicado justo en la articulación; por eso, cada vez que patea la pelota, se le traba la rodilla", sostuvo la esposa de Romero, la ex vedette Eliana Guercio en declaraciones a El Trece.

Los INEPTOS dudan Y las consecuencias lamentablemente las pagan los EXPERTOS q se los tienen que fumar. Las dudas provocan fallos, la seguridad experiencia. Y los COBARDES INEPTOS DUBITATIVOS provocan EXPERTOS EXPERIMENTADOS lesionados... @AngeldebritoOk @arevalo_martin — EliGuercio (@ElianaGuercio) 22 de mayo de 2018

"Hay mucha gente que se ve que lo quería ver afuera, porque desde ayer que no paro de escuchar barbaridades. Ahora tengo redes sociales, porque me cansé de las mentiras, no sé si hablan de ineptos, de desinformados o porque no saben hacer su trabajo. O tienen un interés personal, que sería el peor de los casos, porque dicen con un ímpetu que tiene algo en los meniscos”, prosiguió.

Pero ella no fue la primera. Wanda Nara, esposa y representante del capitán del Inter de Milán y goleador del Calcio, Mauro Icardi, fue de las primeras en salir a criticar la no convocatoria de su pareja. "Hay jugadores que se metieron por dar notas o porque un compañero lo pedía y eso Icardi nunca lo quiso hacer porque es recontra humilde", manifestó Nara en declaraciones a la prensa.

El día de la convocatoria de los 23 para ir a Rusia, Nara subió a sus redes un vídeo en el que Icardi entonó el tango "el sueño del pibe" en donde se habla de que cuando tenga cancha "será" un triunfador. Antes de eso, también mediante Twitter, Wanda despotricó adelantándose a la decisión de Sampaoli de dejar afuera al goleador del calcio.

Mauro Icardi: 29 goles en 34 partidos. — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 21 de mayo de 2018

Wanda también reveló detalles de las reuniones que mantuvieron Icardi y el DT del seleccionado. "Se juntó dos o tres veces con Sampaoli y le dijo: 'Si no podés hacer nada por mí, no te preocupes: cuando me necesites, voy a estar'".

El caso más recordado sobre las esposas de los fútbolistas que se enfrentaron a la prensa fue el de Jorgelina Cardoso con Alenadro Fantino luego de que el conductor le dedicará una duras palabras al marido de Cardoso, Ángel Di María. “Estoy enojadísima. Fantino tiene que bajar un cambio porque es un panqueque. Fue el primero que gritó el gol que hizo Ángel (contra Suiza) y que nos hizo clasificar (a los cuartos de final) en el Mundial 2014. ¿Qué te pasa, Fantino? Bajá un cambio porque estos jugadores tienen una mamá que llora detrás de ellos”, manifestó.

El fuerte cruce entre Alejandro Fantino y la esposa de Di María, Jorgelina Cardoso.

“El que me da asco es Fantino. Que mire la vida que lleva y por los temas que sale en la prensa. Asco mi familia no da, es intachable y mi marido no da asco bajo ningún punto de vista”, remató, indignada. Y, claro, el conductor televisivo no tardó en responder la polémica ofensiva con una fuerte chicana. “Extraño las épocas en las que los que te encaraban eran los jugadores. Extraño esa época de guerreros, de malevos. Ahora te pegan las mujeres de los jugadores, ¿cómo hacés para pelearte con una señora? No podés, dialécticamente, contestarle de ninguna manera porque yo soy un caballero”.