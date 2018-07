Tras la debacle, Maradona se ofrece a ser DT de la Selección Argentina gratis

Apesadumbrado tras la eliminación de la Selección Argentina del Mundial de Fútbol, Diego Maradona aseguró que volvería a dirigir al equipo argentino "hasta gratis".

"Volvería a dirigir a la selección y lo haría gratis, no pediría nada a cambio", dijo en su programa "De la mano del Diez" para la cadena venezolana Telesur.

Estas declaraciones hacen ruido justo en el momento en que se pone en juego la continuidad de Jorge Sampaoli, en quien recayó toda la responsabilidad de la derrota ante Francia y la salida argentina de Rusia 2018.

Es que el hincha argentino considera que el DT es totalmente culpable del rumbo de la albiceleste, aunque en segundo término cargan las tintas sobre la dirigencia de la AFA.

Sampaoli en un momento decisivo.

"Ojalá Dios me diera fuerza como para volver a una cancha. Los años y la vida pasan para todo el mundo.

A mí me agarra con 57 años, viendo a mi selección, que es vapuleada por un equipo que no es uno de los mejores del campeonato. Me pone muy mal ver que todo lo que construimos con mucho esfuerzo se destruya con tanta facilidad", se lamentó.