Una entrada de reventa para ver Argentina vs. Nigeria cuesta casi dos salarios mínimos

Hay quienes revenden tickets para el partido de esta tarde a U$S 590, mientras que el valor original que dispuso la FIFA para la categoría más cara es de U$S 210.

Conseguir una entrada de reventa para ver a la Selección argentina frente a Nigeria esta tarde en San Petesburgo puede costar hasta el triple del valor original al que las comercializa la FIFA, desde que salieron a la venta el año pasado. Un ticket para estar en el decisivo encuentro de esta tarde puede costar hasta U$S 590, o $16.225 al cambio oficial de $27,50. Las promocionan en las redes sociales, donde hay grupos para la compra de los tickets.

La cifra es mucho más alta que los U$S 210 a los que se vendían los tickets de manera oficial mediante el sitio web que la FIFA dispuso para compra de las entradas para todas las instancias del Mundial. En pesos, representaría apenas una tercera parte del valor de reventa: $5.775.

Se trata de los tickets para la categoría 1, la de mejor ubicación en los estadios mundialistas de Rusia. Para los partidos de la primera ronda - a excepción del encuentro inaugural - los precios oficiales son de U$S 210 (Categoría 1), U$S 165 (Categoría 2) y U$S 105 (Categoría 3).

Pero en la reventa, sin embargo, no hay un valor establecido. En Facebook hay grupos de hinchas argentinos que intercambian información y que publican entradas para la reventa a distintos valores para el partido de esta tarde ante Nigeria. Las ofertas varían, pero en reventa no bajan de los U$S 300. Un vendedor promocionaba dos tickets cada uno a U$S 500, mientras que otro las vendía a una cifra inferior: U$S 400.

Lo curioso es que los valores de reventa en algunos casos son más caros que el precio oficial a los que se venden los tickets de la Categoría 3 para la final del Mundial. Ocurre que hay muchos argentinos que decidieron viajar a último momento, o que no consiguieron tickets al momento de la inscripción para la compra y ahora recurren a esta alternativa para estar presentes en el partido en el que la Selección se juega todo para clasificar a octavos de final.